Новая дисциплина «Основы российской государственности» появится в донских вузах

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Стоит отметить, проект «ДНК России» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и по поручению Президента Российской̆ Федерации, в его работу на данный момент вовлечено более 2 000 преподавателей социально-гуманитарных дисциплин по всей стране. Основная цель Проекта — повышение качества преподавания общественных наук.
В пресс-службе университета также отметили, что настоящий проект направлен на вовлечение академического сообщества в учебно-методическом и научно-исследовательском сопровождении государственной политики в области просвещения.
Пленарное заседание по данному проекту проходило при участии замминистра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой . По ее словам, новый курс, стал синтезом нескольких гуманитарных дисциплин.
— Курс обобщает мировозренческий ракурс, того что изучает история, философия, естествознание. Можно сказать, что это курс над курсами, — пояснила Ольга Петрова.
Она также добавила, что конференция в ЮФУ входит в число ок ружных конференций, где обсуждается концепция будущего курса «Основы и принципы российской государственности».
- Южный федеральный университет является некой точкой сборки здесь, на Юге России, и не мог остаться вне повестки нашей работы. В течение двух дней эксперты обсуждали вопросы, связанные с новым образовательным курсом. В каждом регионе есть своя специфика и необходимо учесть региональный компонент, чтобы это была максимально эффективная отдача, — рассказала замминистра науки и высшего образования РФ.
Кстати, такие конференции уже прошли в Новосибирске, Владивостоке и Ставрополе. И еще пройдут в других крупных городах России, среди которых Нижний Новгород, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По итогу, в апреле текущего года в крупных городах будет создано 20 опорных центров, работающих в направлении повышения квалификаций преподавателей. А далее новая дисциплина с 1 сентября появится во всех учебных планах первокурсников.