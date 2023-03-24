Новая дисциплина «Основы российской государственности» появится в донских вузах

Кстати, такие конференции уже прошли в Новосибирске, Владивостоке и Ставрополе. И еще пройдут в других крупных городах России, среди которых Нижний Новгород, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По итогу, в апреле текущего года в крупных городах будет создано 20 опорных центров, работающих в направлении повышения квалификаций преподавателей. А далее новая дисциплина с 1 сентября появится во всех учебных планах первокурсников.