Пик ее деятельности пришелся на 2014 год. Тогда «Армстрой» заключил два контракта на строительство дошкольных образовательных организаций в микрорайонах Восточный и Западный на сумму более 389 миллионов рублей. А в 2015 году компания стала победителем двух контрактов на закупку игрового оборудования и резиновых ковриков для детской площадки детского сада №149, общей стоимостью более 634 тысяч рублей.