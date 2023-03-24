Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Почему активисты уверены в своем мнении, какова ситуация в госзакупках Батайска, и почему местным чиновникам и депутатам суд вынес меру принуждения в виде обязательной явки на ближайшее заседание — в материале корреспондента RostovGazeta.
Правозащитник Павел Сагайда напоминает, что в 2021 году в детском саду Батайска массово отравились дети. Судить тогда собирались повара, которая приготовила суп, без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Проверка обнаружила в пище сальмонеллу.
«К нам за помощью тогда обратились мамочки детей. Ведь по отношению к ним Управление образования Батайска выступило с иском в суд о защите деловой репутации. Решение суда было вынесено в пользу родителей. А после этого, как я понял, Берлим сверху порекомендовали покинуть свой пост», — делится Сагайда своими личными мылями.
Однако, по мнению собеседника, просто покинуть свой пост чиновница не захотела, решив стать «Почетным гражданином города». Сделать это было не сложно. Если учитывать, что, по мнению правозащитника, Людмила Берлим в городе считалась «серым кардиналом».
В качестве одного из таких примеров правозащитник приводит сотрудничество с ОАО «Плодоовощторг». Это фирма, которая на протяжении многих лет реализует многомиллионные госконтракты, обеспечивая поставки питания в детские школьные и дошкольные учреждения.
По данным информационной системы СПАРК, компания «Плодоовощторг» действительно активно участвует в реализации госконтрактов города Батайска, демонстрируя высокую динамику. И если в 2019 году общая сумма контрактов «Плодоовощторга» составляла свыше 8,9 миллиона рублей, в 2021 году она достигла более 59,2 миллиона, а в 2022 году составила более 151,5 миллиона рублей.
Возглавляет компанию депутат Гордумы Батайска Рита Татарская. По открытым данным сайта батайской Гордумы, руководителем она стала в 1998 году.
По информации СПАРК-Маркетинг, в 2022 году «Плодоовощторг» заключил 62 контракта. Все они отмечены индикаторами. Самым дорогостоящим контрактом, стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, стало обеспечение горячим питанием детей средней школы № 4.
Этот контракт СПАРК-Маркетинг отметил шестью индикаторами. Торговая процедура проводилась без снижения цены. «Плодоовощторг» оказался единственным участником закупки, организованной конкурентным способом. Часть документов контракта была недоступна для поиска.
Особое внимание индикаторы заострили на тот факт, что исполнителем пятимиллионного контракта оказался субъект МСП, которые ранее был унитарным предприятием. СПАРК разъясняет, что реорганизация унитарных предприятий не отменяет «налаженных» процессов работы, из-за чего компания по-прежнему может иметь преимущества и негативно влиять на развитие частного бизнеса на конкурентном рынке.
В 44 контрактах «Плодоовощторга» из 62 за 2022 год, компания оказывалась единственным участником госзакупки. При этом в большинстве случаев, часть документов торговых процедур была недоступной для поиска.
В текущем году ситуация почти не изменилась. «Плодоовощторг» заключил 21 контракт, из которых в 13 оказался единственным участником госзакупки. В числе этих контрактов — по-прежнему обеспечение горячим питанием школы №4 на сумму более 5,4 миллиона рублей, школы №16 на сумму свыше 4,6 миллиона рублей и других средних образовательных учреждений Батайска.
«Раньше „Плодоовощторг“ был муниципальным унитарным предприятием, которое обеспечивало школы и детские сады овощами и фруктами», — подтверждает Павел Сагайда.
По данным системы СПАРК, нынешний бенефициар и генеральный директор компании Татарская ранее действительно имела в ОАО «Плодоовощторг» долю не более 20%. Однако данные о его совладельцах скрыты в информационном пространстве.
Инициаторами присвоения звания «Почетного гражданина» Людмиле Берлим, по информации правозащитника, стали две организации — КТОС № 17 и Батайская городская организация общероссийского профсоюза работников народного образования. Это вызвало особое негодование у правозащиты.
«Согласно уставу, Батайское отделение профсоюза не могло выносить представления на присуждение звания. У них попросту нет таких полномочий», — убежден Сагайда.
Также с инициативой о присвоении чиновнице звания якобы выступили две строительные фирмы Батайска: ООО «Дон-Экспресс» и ООО «Армстрой».
По данным СПАРК, строительная компания ООО «Армстрой» сегодня переживает не лучшие времена. У нее высокий индекс финансового риска, что говорит о наличии признаков неудовлетворительного финансового состояния.
Пик ее деятельности пришелся на 2014 год. Тогда «Армстрой» заключил два контракта на строительство дошкольных образовательных организаций в микрорайонах Восточный и Западный на сумму более 389 миллионов рублей. А в 2015 году компания стала победителем двух контрактов на закупку игрового оборудования и резиновых ковриков для детской площадки детского сада №149, общей стоимостью более 634 тысяч рублей.
Открытая информация о деятельности компании за последние годы отсутствует в информационном поле. Разве что, по данным СПАРК-Маркетинг, в 2020 году ее директор Армен Гаспарян от своего имени (а не от компании) поучаствовал в единственной торговой процедуре госзакупки на поставку материалов для обустройства футбольного поля в школу олимпийского резерва №19 в Ростове.
Стоимость контракта составила более 33 миллионов рублей. Но, снизив цену до 30 миллионов, победителем он не стал.
По информации СМИ, в 2021 году Армен Гаспарян одержал победу на выборах в депутаты батайской городской Думы.
По данным системы СПАРК, сегодня Гаспарян также является директором и другой строительной компании Батайска — ООО СЗ «Ренессанс». Фирма была зарегистрирована в феврале 2022 года.
Годом активного развития у второго инициатора, компании «Дон-Экспресс» стал 2020-й. Тогда, по данным СПАРК, основным его заказчиком стала средняя школа №9 в Батайске.
Стоимость заключенного контракта на капремонт школы составила более 69,3 миллиона рублей. Этот контракт в системе СПАРК-Маркетинг отмечен 8 индикаторами.
Цена на контракт оказалась меньше цены заявки победителя. Часть документов была недоступна для поиска. Были запросы на разъяснений положений документации. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка. При этом плановый срок исполнения контракта был продлен. Соответственно, подрядчик завершил его позже.
Сегодня Батайский городской суд рассматривает дело по административному иску общественной организации к Гордуме.
«Судебный процесс посвящен отмене звания „Почетный гражданин города Батайска" Людмиле Берлим. Для увеличения авторитета судебной власти, на минувшем заседании суд вынес меру принуждения в виде обязательства о явке депутатам и сотрудникам администрации Батайска», — сообщает Павел Сагайда.
Правозащитник разъясняет, что именно чиновники обеспечивали прохождение по вручению звания «Почетного гражданина» Берлим. В их числе были и представители депутатского корпуса.
«Ведь Людмила Ивановна — известный человек в избирательном процессе в Батайске», — резюмирует Павел Сагайда.
Ранее RostovGazeta сообщала, что поводом для обращения общественников в суд стало обсуждение вероятно незаполненных в соответствии с нормами представлений, которые были поданы инициаторами присвоения звания Людмиле Берлим.
Пытаясь разобраться в ситуации, RostovGazeta направила официальный запрос в городскую Думу Батайска. На момент подготовки статьи ответ не получен. Информация уточняется.