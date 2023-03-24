Организаторы объявили об отмене концертов Меладзе, ДДТ и «Машины времени» в Ростове

«Наш проект бился два года и делал все возможное, чтобы концерты Валерия Меладзе, Машины времени, ДДТ, Мумий Тролля, Mgzavrebi состоялись, но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — сообщили организаторы, предложив фанатам оформить заявления на возврат в билетных кассах или написать им на почту.