Организаторы объявили об отмене концертов Меладзе, ДДТ и «Машины времени» в Ростове

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, в 2023 году стало известно, что артист Валерий Меладзе, группа «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль» собирались провести свои концерты в Ростове-на-Дону. Артисты должны были приехать в Ростов летом и осенью, но их выступления попросили отменить дончане из-за поддержки действий ВСУ и заявлений против спецоперации.
Уже в пятницу, 24 марта, организаторы концертов объявили, что готовы вернуть деньги за отмененные концерты или обменять билеты на любые другие.
«Наш проект бился два года и делал все возможное, чтобы концерты Валерия Меладзе, Машины времени, ДДТ, Мумий Тролля, Mgzavrebi состоялись, но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — сообщили организаторы, предложив фанатам оформить заявления на возврат в билетных кассах или написать им на почту.
Руководство по возврату денежных средств и замене билетов можно изучить по ссылке.