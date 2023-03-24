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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове

24 марта 2023, 11:16
Фото: Ivanaivanova/cc by sa/wikimedia.org
Организаторы объявили об отмене концертов Меладзе, ДДТ и «Машины времени» в Ростове
В Ростове организаторы рассказали, как вернуть деньги или обменять билеты на концерты артистов, поддерживающих Украину в СВО, сообщение появилось в сообществе концертной площадки Rostov Roof Live.

Напомним, в 2023 году стало известно, что артист Валерий Меладзе, группа «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль» собирались провести свои концерты в Ростове-на-Дону. Артисты должны были приехать в Ростов летом и осенью, но их выступления попросили отменить дончане из-за поддержки действий ВСУ и заявлений против спецоперации.

Уже в пятницу, 24 марта, организаторы концертов объявили, что готовы вернуть деньги за отмененные концерты или обменять билеты на любые другие.

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«Наш проект бился два года и делал все возможное, чтобы концерты Валерия Меладзе, Машины времени, ДДТ, Мумий Тролля, Mgzavrebi состоялись, но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены», — сообщили организаторы, предложив фанатам оформить заявления на возврат в билетных кассах или написать им на почту.

Руководство по возврату денежных средств и замене билетов можно изучить по ссылке.

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