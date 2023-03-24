Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Ростове отменили концерты певца Валерия Меладзе, а также рок-групп ДДТ, «Машина времени» и «Мумий Тролль». Они должны были состояться летом и весной в рамках фестиваля ROSTOV ROOF LIVE. Однако после обращений ряда местный жителей выступления отменили. Причина этому — политическая позиция музыкантов и певцов. Они не поддержали Россию в спецоперации.
Организаторы концертов заверили, что зрители смогут вернуть деньги за купленные билеты. Также деньги можно обменять на билет на любой другой концерт фестиваля.
Напомним, отмениться в Ростове может и предстоящий в апреле концерт певицы Ани Лорак. Запретить ее выступление хотят из-за сбора артисткой денежных средств на нужды ВСУ.