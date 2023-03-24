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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Организаторы отменных в Ростове концертов пообещали вернуть билеты

24 марта 2023, 15:20
Фото: 1MI
Зрителям вернут деньги за билеты на отменные в Ростове концерты

В Ростове объявили о возврате билетов на отменённые концерты в 2023 году

Зрители смогут вернуть деньги за билеты на отменные концерты в Ростове, сообщили организаторы фестиваля ROSTOV ROOF LIVE.

В Ростове отменили концерты певца Валерия Меладзе, а также рок-групп ДДТ, «Машина времени» и «Мумий Тролль». Они должны были состояться летом и весной в рамках фестиваля ROSTOV ROOF LIVE. Однако после обращений ряда местный жителей выступления отменили. Причина этому — политическая позиция музыкантов и певцов. Они не поддержали Россию в спецоперации.

Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
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Организаторы концертов заверили, что зрители смогут вернуть деньги за купленные билеты. Также деньги можно обменять на билет на любой другой концерт фестиваля.

Напомним, отмениться в Ростове может и предстоящий в апреле концерт певицы Ани Лорак. Запретить ее выступление хотят из-за сбора артисткой денежных средств на нужды ВСУ.

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#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Концерт#Общество#Новости#Алина Заярная
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