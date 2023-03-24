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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Оздоравливать Дон в Ростовской области начнут лишь в 2025 году

24 марта 2023, 15:17
Фото: Alexxx1979/cc by sa/wikimedia.org
Оздоравливать Дон в Ростовской области начнут лишь в 2025 году
Работы по оздоровлению Дона начнут в Ростовской области в 2025 году, сообщили в правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что работы по оздоровлению реки Дон начнутся в 2025 году после запуска федерального проекта. Он подготовлен по поручению президента. Оздоровить планируется не только Дон, но и весь бассейн Волги, Амура, Урала, Терека и Иртыша.

Стоимость работ по оздоровлению реки Дон назвали в Ростовской области
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До 2030 года на оздоровление реки Дон потратят более 100 миллиардов рублей. 

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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