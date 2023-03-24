Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что работы по оздоровлению реки Дон начнутся в 2025 году после запуска федерального проекта. Он подготовлен по поручению президента. Оздоровить планируется не только Дон, но и весь бассейн Волги, Амура, Урала, Терека и Иртыша.