Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что работы по оздоровлению реки Дон начнутся в 2025 году после запуска федерального проекта. Он подготовлен по поручению президента. Оздоровить планируется не только Дон, но и весь бассейн Волги, Амура, Урала, Терека и Иртыша.
До 2030 года на оздоровление реки Дон потратят более 100 миллиардов рублей.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона.