Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Ростовской области направили предупреждение производителю СППК «Молоко Дона» за выпуск некачественного сладко-сливочного масла с массовой долей жира 72,5%. От предприятия потребовали не допускать замену натуральных молочных жиров растительными.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области заявило о нарушении антимонопольного законодательства из-за того, что заказчиков вводили в заблуждение относительно поставляемого товара.
Пробы отобрали в «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», который расположен в Волгодонском районе.
Ранее диетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям Ростова.