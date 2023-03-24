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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Пенсионеров и инвалидов в Ростовской области кормили фальсифицированным маслом

24 марта 2023, 08:31
Фото: Carey Tilden/wikimedia/org
Некачественное масло выявлено Россельхознадзором на рынке Ростовской области
В Ростовской области в рамках проверки выявили некачественное масло от местного производителя, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В Ростовской области направили предупреждение производителю СППК «Молоко Дона» за выпуск некачественного сладко-сливочного масла с массовой долей жира 72,5%. От предприятия потребовали не допускать замену натуральных молочных жиров растительными.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области заявило о нарушении антимонопольного законодательства из-за того, что заказчиков вводили в заблуждение относительно поставляемого товара.

Треть поставляемых в соцобъекты Ростовской области продуктов оказалась фальсификатом
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Пробы отобрали в «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», который расположен в Волгодонском районе. 

Ранее диетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям Ростова.

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