«Я не выступаю с поддержкой мэра. Но я знаю, как бывает, когда приходит новый руководитель. Лучше от этого точно не становится. А если все-таки вести речь о новом сити-менеджере, я бы предложил не местечкового, а смелого федерального чиновника. Такого, который понимая, что Таганрог становится значимым городом, будет соблюдать интересы России, находясь под контролем влиятельных лиц, но не губернатора», — резюмирует политолог.