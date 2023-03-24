Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Напомним, что на заседании комиссии гордумы Таганрога по ЖКХ прозвучала инициатива об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина. Этот вопрос было решено детально обсудить на следующем заседании комиссии.
«Времена изменились. Ведь раньше местные депутаты не позволяли себе подобного. Возможно, поступила команда сверху. Или же таким образом они пытаются прикрыть собственные недоработки», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер добавляет, что может перечислить всех депутатов Таганрога, к которым тоже имеется много вопросов. Также, собеседник не исключает, что желание сменить сити-менеджера может быть вызвано банальным решением привести другого человека.
«Ведь когда появится новый мэр, он не сразу вникнет в работу. Это удобно всем — тянуть время, ждать, одновременно, показывая, что сделано все возможное для снижения общего напряжения в городе», — разъясняет эксперт.
Собеседник делится мнением, что вместо отставки руководства, лучше все-таки доводить до его сознания простые истины, ставить условия. Например: или надо хорошо работать, или сядешь. А просто так отстранить от должности, по словам собеседника, проще простого.
«Я не выступаю с поддержкой мэра. Но я знаю, как бывает, когда приходит новый руководитель. Лучше от этого точно не становится. А если все-таки вести речь о новом сити-менеджере, я бы предложил не местечкового, а смелого федерального чиновника. Такого, который понимая, что Таганрог становится значимым городом, будет соблюдать интересы России, находясь под контролем влиятельных лиц, но не губернатора», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что общественники Батайска потребовали лишить экс-чиновницу звания «Почетный гражданин города».