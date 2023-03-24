Полиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Газета «Молот» рассказала, что Отдел полиции №2 УМВД России по Таганрогу начал проверку после получения заявления от журналистки, ставшей жертвой угроз со стороны сотрудницы ДДТ.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой полицейские всесторонне изучат обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законодательством», — рассказали в ведомстве, сообщив, что контролем проверки возьмется главное управление полиции региона.
Напомним, ранее Союз журналистов обратился в прокуратуру и СК РФ из-за угроз и оскорбления сотрудницы одного из информационных порталов Таганрога.