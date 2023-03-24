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Updated Сегодня, 08:50

Полиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке

24 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
Полиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке
Журналистка из Таганрога обратилась в полицию из-за угроз сотрудницы Дворца детского творчества, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Газета «Молот» рассказала, что Отдел полиции №2 УМВД России по Таганрогу начал проверку после получения заявления от журналистки, ставшей жертвой угроз со стороны сотрудницы ДДТ.

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«По данному факту проводится проверка, в ходе которой полицейские всесторонне изучат обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законодательством», — рассказали в ведомстве, сообщив, что контролем проверки возьмется главное управление полиции региона.

Напомним, ранее Союз журналистов обратился в прокуратуру и СК РФ из-за угроз и оскорбления сотрудницы одного из информационных порталов Таганрога.

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