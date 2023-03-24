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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Потепление до +25 градусов и гроза ожидают жителей Ростовской области с 24 марта

24 марта 2023, 05:56
Фото: pxhere.com
Потепление до +25 градусов и гроза ожидают жителей Ростовской области с 24 марта
В Ростовской области в конце недели ожидается потепление до +25 градусов, гроза и ветер скоростью до 15 метров в секунду, об этом сообщили специалисты Северо-Кавказского Гидрометцентра.

В пятницу, 24 марта, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Синоптики уточняют, что местами в вечерние часы в Ростовской области пройдут дожди, а в ночное и утреннее время на дорогах будет возникать туман, в отдельных районах ожидается гроза.

В течение дня в Ростовской области будет дуть ветер скорость до 15 метров в секунду, температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, на севере опустится до нуля, а вот днем воздух прогреется до +22 градусов.

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На выходных 25 и 26 марта дончан ожидают умеренные дожди, туман, сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду, а также температура воздуха от +12 до +17 градусов. На северо-востоке округа ожидается потепление до +25 градусов.

Ранее эксперт рассказал о том, как проявляется глобальное потепление в Ростовской области.

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