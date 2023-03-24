Потепление до +25 градусов и гроза ожидают жителей Ростовской области с 24 марта

В пятницу, 24 марта, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Синоптики уточняют, что местами в вечерние часы в Ростовской области пройдут дожди, а в ночное и утреннее время на дорогах будет возникать туман, в отдельных районах ожидается гроза.