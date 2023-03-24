РЭО поддержит программу по бесплатной установке фандоматов в вузах

Фандомат - это устройство для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их последующей переработки. Такое оборудование дает возможность раздельно собирать отходы. В результате нагрузки на мусорные полигоны снизятся, а экология улучшится. Об этом информирует newsnn.ru.