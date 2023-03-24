РЭО поддержит программу по бесплатной установке фандоматов в вузах

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Фандомат - это устройство для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их последующей переработки. Такое оборудование дает возможность раздельно собирать отходы. В результате нагрузки на мусорные полигоны снизятся, а экология улучшится. Об этом информирует newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев считает, что установка фандоматов в образовательных учреждениях повысит уровень экологической культуры у студентов, педагогов и других жителей Российской Федерации.
РЭО планирует поставить фандоматы на территории десятков высших учебных заведений в различных регионах. Устройств хватит на всех. Кроме того, благодаря поддержке всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» удастся провести свыше сотни экопросветительских мероприятий на тему обращения с ТКО, пояснил Буцаев.
Для студентов предусмотрели систему поощрений. Так, за каждую сданную бутылку или банку через мобильное приложение Ecoplatform начисляют баллы. Последние можно обменять на промокоды и скидки от партнеров.
Фандоматы для вузов бесплатно выделит ведущий отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья. Речь идет о компании Ecoplatform.
Генеральный директор организации Иван Гусаков сообщил, что за четыре года Ecoplatform создала производство, закрепившись в большей части субъектов РФ. Она заработала имидж экокомпании будущего.
Планируется, что через фандомат каждое образовательное учреждение станет накапливать от 5 до 20 мешков с вторсырьем. Последнее пойдет на переработку. Сведения о заполнении фандоматов появляются автоматически.
Чтобы принять участие в акции, представитель вуза должен заручиться поддержкой руководства университета. Заявки принимают с 16 марта. Их необходимо прислать на электронную почту [email protected]