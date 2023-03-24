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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы

24 марта 2023, 11:40
Фото: Foreman 1982/cc by sa/wikimedia.org
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Порты Мариуполя и Бердянска могут включить в единую логистическую цепочку с портом Ростова-на-Дону, сообщили в Росморречфлоте.

Росморречфлот прорабатывает включение порта в Ростове в единую логистическую систему с портами Мариуполя и Бердянска. Все три гавани расположены на берегу Азовского моря.

ТАСС пишет, что порты Мариуполя и Бердянска уже включены в реестр морских портов России. Росморречфлот готов оказать любую поддержку для вхождения портов в логистические цепочки. Решение в этом вопросе остается за хозяйствующими субъектами.

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Если порты Ростова, Мариуполя и Бердянска все-таки станут частью единой системы, между ними, помимо всего прочего, могут организовать паромные рейсы.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области планируют построить сухой порт. Для реализации проекта власти даже нашли потенциального инвестора.

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