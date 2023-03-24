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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

С места аварии с автобусом на Шолохова в Ростове скорые увезли пострадавших

24 марта 2023, 10:37
Фото: ТГ канал rostovrnd
В Ростове серьезная авария сковала проспект Шолохова многокилометровой пробкой
В Ростове на проспекте Шолохова произошла авария с участием автобуса, подробностями ДТП поделились местные СМИ.

Портал Dоnnews рассказал, что в пятницу, 24 марта, в Первомайском районе Ростова на проспекте Шолохова произошла авария с участием общественного транспорта.

По предварительной информации, у автобуса №85 выбило лобовое стекло, к месту происшествия в районе парка Авиаторов подъехали две скорых помощи. На фото, предоставленных очевидцами, медики увозят одну пострадавшую девушку.

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Журналисты уже запросили комментарии у пресс-служб ГУ МЧС и ГИБДД по Ростовской области, однако ответ от представителей ведомств до сих пор не поступил, а потому информация является непроверенной.

За время ожидания ответа пробка успела «рассосаться», и сейчас на Шолохова восстановили привычное движение транспорта.

Информация будет обновляться по мере появления данных от официальных источников.

Ранее водитель грузовика врезался в переполненный автобус.

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