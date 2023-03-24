Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Портал Dоnnews рассказал, что в пятницу, 24 марта, в Первомайском районе Ростова на проспекте Шолохова произошла авария с участием общественного транспорта.
По предварительной информации, у автобуса №85 выбило лобовое стекло, к месту происшествия в районе парка Авиаторов подъехали две скорых помощи. На фото, предоставленных очевидцами, медики увозят одну пострадавшую девушку.
Журналисты уже запросили комментарии у пресс-служб ГУ МЧС и ГИБДД по Ростовской области, однако ответ от представителей ведомств до сих пор не поступил, а потому информация является непроверенной.
За время ожидания ответа пробка успела «рассосаться», и сейчас на Шолохова восстановили привычное движение транспорта.
Информация будет обновляться по мере появления данных от официальных источников.
Ранее водитель грузовика врезался в переполненный автобус.