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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Садовник и помощник астролога: стало известно, кому платят меньше всех в Ростове

24 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
Садовник и помощник астролога: кому платят меньше всех в Ростове-на-Дону

Названы специалисты с самой низкой зарплатой в Ростове-на-Дону в марте

В Ростове-на-Дону есть тысячи активных объявлений с зарплатой до 10 тысяч рублей. Кому платят меньше всех и что требуют за такие деньги, в материале RostovGazeta.

Мастер чистоты

Так назвали позицию уборщицы, которая нужна магазину одежды на улице Пойменной. Чего-то сверхъестественного от сотрудницы не требуется, придется проводить сухую и влажную уборку пола на площади 200 квадратных метров.

Кроме того, необходимо следить за чистотой зеркал и примерочных. В день придется работать всего один час — с 09.00 до 10.00, но зато не получится выспаться, так как выходные не предусмотрены.

Этим объявлением активно интересуются, оно набрало более 1,2 тысячи просмотров, несмотря на невысокую заработную плату - 10 тысяч рублей.

Мастер чистоты
Фото: 1MI

Консьерж

Работодатель ищет на эту позицию женщину для работы в малонаселенном трехэтажном доме. График — сутки двое, зарплату обещают выплачивать каждые пять смен.

«Это место, где вовремя платят зарплату. Сотрудница должна будет наблюдать за посетителями из очень комфортной теплой и большой комнаты, где есть чайник, телевизор и диван», — написал работодатель.

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Помимо этого три раза в сутки нужно будет делать обход. Сотруднику обещают платить 10 тысяч рублей в месяц за эту работу.

Личный ассистент астролога

Психолог, ведический астролог и родолог хочет найти себе человека, который будет выполнять огромное количество заданий и получать за это от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. За эти деньги ассистент должен быть креативным, привлекательным, находчивым, ответственным, дисциплинированным и многое другое.

Ко всему прочему придется быть на связи с 10 до 20 часов и выполнять различные просьбы астролога. Потенциальный работодатель перечислила девять пунктов, но дала понять, что их намного больше.

Личный ассистент астролога
Фото: Fernando Gallego/cc0/wikimedia.org

Ассистент будет заниматься следующим:

  1. Помогать в организации групповых встреч;
  2. Фотографировать растения и публиковать объявления в Интернете;
  3. Снимать и размещать курсы, которые проводит психолог;
  4. Делать контент для соцсетей в парках и ресторанах;

Вместе с этим придется выполнять и личные просьбы работодателя, связанные с выбором подарков и заказом еды.

«Важно быть на связи с 10 и до 20 часов, а во время проведения практик — до 12 ночи. Вы получите доступ ко всем моим курсам и практикам, которые другим приходится оплачивать», — сказано в объявлении.

Администратор на ресепшн

На эту должность рассматривают студентов, которые готовы работать полдня в офисе за зарплату в 10 тысяч рублей. Сотрудник будет принимать звонки и выдавать ключи арендаторам с 08.00 до 13.30.

«Отличная вакансия для студентов, опыт работы значения не имеет», — написал работодатель.

Здание, где придется работать, расположено в переулке Семашко.

Администратор на ресепшн
Фото: 1MI

Продавец в магазин одежды

За неполный рабочий день в магазине одежды в Ленинском районе предлагают 10 тысяч рублей. Персонал занимается консультированием покупателей, подготовкой торгового зала и обслуживанием клиентов на кассе.

Требований оказалось не так много:

  1. Образование не ниже среднего;
  2. Наличие действующей медицинской книжки или готовность ее оформить;
  3. Личные качества: трудолюбие, амбициозность, коммуникабельность.

В день придется работать от 4 до 6 часов, бонусами идет корпоративное обучение и скидка 30% на товары компании.

Продавец в магазин одежды
Фото: 1MI

Садовник

Одной из клининговых компаний в Ростове требуются садовники для работы в утреннее время на Сельмаше. Придется работать по графику 5/2 с началом смены в семь утра, за что будут платить 9 тысяч рублей в месяц.

«Необходимо поливать цветы, полоть во дворе жилого многоквартирного дома. Никаких особых знаний в садоводстве не требуется», — говорится в вакансии.

SMM-специалист

Вакансию опубликовала девушка, представившаяся продюсером экспертов и готовая платить 10 тысяч рублей в месяц. Она предлагает «прокачать» себя как SMM-специалиста и работать на совместный результат, который в будущем может принести больше денег.

Среди требований указаны:

  1. Обучение на курсах СММ;
  2. Опыт работы с 2-3 проектами;
  3. Умение грамотно писать посты;
  4. Быстро реагировать на задачи, быть на связи.

Сотруднику нужно будет писать посты, редактировать видео и загружать их на Youtube, искать исполнителей на оформление обложек, заниматься рассылками в директ.

SMM-специалист
Фото: 1MI

Распространитель рекламных листовок

Зарплату в размере около 7,5 тысячи рублей предлагают людям, которые будут ходить по улицам и распространять рекламные листовки. Их нужно будет опускать в почтовые ящики по указанным адресам.

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Оплата зависит от объема выполненной работы, но в целом говорится о сумме около семи тысяч рублей.

«Необходимо выполнять все срочно и в короткий срок. Нужен будет фотоотчет проделанной работы», — говорится в объявлении.

Сотрудник парковки

Одному из гостиничных комплексов города потребовался сотрудник, который будет работать только по ночам, а потом три дня отдыхать. Смена начинается в 19 часов и заканчивается в 7 утра.

«Необходимо контролировать проезд автомобилей на парковку. Для этой работы подойдет внимательный, пунктуальный и ответственный человек», — написал работодатель.

В среднем в месяц будет выходить около 8 тысяч рублей.

Сотрудник парковки
Фото: 1MI
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