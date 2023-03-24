Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Так назвали позицию уборщицы, которая нужна магазину одежды на улице Пойменной. Чего-то сверхъестественного от сотрудницы не требуется, придется проводить сухую и влажную уборку пола на площади 200 квадратных метров.
Кроме того, необходимо следить за чистотой зеркал и примерочных. В день придется работать всего один час — с 09.00 до 10.00, но зато не получится выспаться, так как выходные не предусмотрены.
Этим объявлением активно интересуются, оно набрало более 1,2 тысячи просмотров, несмотря на невысокую заработную плату - 10 тысяч рублей.
Работодатель ищет на эту позицию женщину для работы в малонаселенном трехэтажном доме. График — сутки двое, зарплату обещают выплачивать каждые пять смен.
«Это место, где вовремя платят зарплату. Сотрудница должна будет наблюдать за посетителями из очень комфортной теплой и большой комнаты, где есть чайник, телевизор и диван», — написал работодатель.
Помимо этого три раза в сутки нужно будет делать обход. Сотруднику обещают платить 10 тысяч рублей в месяц за эту работу.
Психолог, ведический астролог и родолог хочет найти себе человека, который будет выполнять огромное количество заданий и получать за это от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. За эти деньги ассистент должен быть креативным, привлекательным, находчивым, ответственным, дисциплинированным и многое другое.
Ко всему прочему придется быть на связи с 10 до 20 часов и выполнять различные просьбы астролога. Потенциальный работодатель перечислила девять пунктов, но дала понять, что их намного больше.
Ассистент будет заниматься следующим:
Вместе с этим придется выполнять и личные просьбы работодателя, связанные с выбором подарков и заказом еды.
«Важно быть на связи с 10 и до 20 часов, а во время проведения практик — до 12 ночи. Вы получите доступ ко всем моим курсам и практикам, которые другим приходится оплачивать», — сказано в объявлении.
На эту должность рассматривают студентов, которые готовы работать полдня в офисе за зарплату в 10 тысяч рублей. Сотрудник будет принимать звонки и выдавать ключи арендаторам с 08.00 до 13.30.
«Отличная вакансия для студентов, опыт работы значения не имеет», — написал работодатель.
Здание, где придется работать, расположено в переулке Семашко.
За неполный рабочий день в магазине одежды в Ленинском районе предлагают 10 тысяч рублей. Персонал занимается консультированием покупателей, подготовкой торгового зала и обслуживанием клиентов на кассе.
Требований оказалось не так много:
В день придется работать от 4 до 6 часов, бонусами идет корпоративное обучение и скидка 30% на товары компании.
Одной из клининговых компаний в Ростове требуются садовники для работы в утреннее время на Сельмаше. Придется работать по графику 5/2 с началом смены в семь утра, за что будут платить 9 тысяч рублей в месяц.
«Необходимо поливать цветы, полоть во дворе жилого многоквартирного дома. Никаких особых знаний в садоводстве не требуется», — говорится в вакансии.
Вакансию опубликовала девушка, представившаяся продюсером экспертов и готовая платить 10 тысяч рублей в месяц. Она предлагает «прокачать» себя как SMM-специалиста и работать на совместный результат, который в будущем может принести больше денег.
Среди требований указаны:
Сотруднику нужно будет писать посты, редактировать видео и загружать их на Youtube, искать исполнителей на оформление обложек, заниматься рассылками в директ.
Зарплату в размере около 7,5 тысячи рублей предлагают людям, которые будут ходить по улицам и распространять рекламные листовки. Их нужно будет опускать в почтовые ящики по указанным адресам.
Оплата зависит от объема выполненной работы, но в целом говорится о сумме около семи тысяч рублей.
«Необходимо выполнять все срочно и в короткий срок. Нужен будет фотоотчет проделанной работы», — говорится в объявлении.
Одному из гостиничных комплексов города потребовался сотрудник, который будет работать только по ночам, а потом три дня отдыхать. Смена начинается в 19 часов и заканчивается в 7 утра.
«Необходимо контролировать проезд автомобилей на парковку. Для этой работы подойдет внимательный, пунктуальный и ответственный человек», — написал работодатель.
В среднем в месяц будет выходить около 8 тысяч рублей.