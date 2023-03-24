Школьники Ростовской области будут изучать историю Донского края

«Наш закон устанавливает дополнительные полномочия министерства образования по введению в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края», — рассказал Ищенко, добавив, что изучение предмета направлено на сохранение и укрепление национальной идентичности. О сроках включения предмета в школьные программы пока ничего не известно.