Школьники Ростовской области будут изучать историю Донского края

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Портал РИА «Новости» сообщил, что в четверг, 23 марта, депутаты Заксобрания Ростовской области внесли поправки в областной закон о патриотическом воспитании.
«Наш закон устанавливает дополнительные полномочия министерства образования по введению в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края», — рассказал Ищенко, добавив, что изучение предмета направлено на сохранение и укрепление национальной идентичности. О сроках включения предмета в школьные программы пока ничего не известно.
Напомним, во время последнего опроса о необходимости ввести в учебную программу курс истории Донского края 38% респондентов поддержали инициативу, а 36% заявили, что этот предмет можно изучить как блок «Истории России».