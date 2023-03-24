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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

Школьники Ростовской области будут изучать историю Донского края

24 марта 2023, 05:30
Фото: donland.ru
Школьники Ростовской области будут изучать историю Донского края
В Ростовской области во всех школах собираются ввести историю Донского края, об этом рассказал председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

Портал РИА «Новости» сообщил, что в четверг, 23 марта, депутаты Заксобрания Ростовской области внесли поправки в областной закон о патриотическом воспитании.

В программу школ Ростовской области могут включить историю Донского края
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«Наш закон устанавливает дополнительные полномочия министерства образования по введению в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края», — рассказал Ищенко, добавив, что изучение предмета направлено на сохранение и укрепление национальной идентичности. О сроках включения предмета в школьные программы пока ничего не известно.

Напомним, во время последнего опроса о необходимости ввести в учебную программу курс истории Донского края 38% респондентов поддержали инициативу, а 36% заявили, что этот предмет можно изучить как блок «Истории России».

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