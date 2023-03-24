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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Скорость движения ограничат сразу на двух улицах в Ростове

24 марта 2023, 17:03
Фото: 1MI
С 8 апреля ограничение скорости вводится сразу на двух улицах в Ростове, сообщили в администрации города.

С 8 апреля власти Ростова ввели скоростное ограничение на двух улицах города. Так, до 40 километров в час нельзя будет разгоняться по бульвару Комарова на участке от Королева до Алой, а также в переулке Кривошлыковском от Упорного до Буйнакской.

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С этого числа запретят остановку и стоянку транспорта на улице Журавлева на участке от Города Волос до Журавлева, 117.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других дорожных ограничениях, которые появятся в Ростове в апреле.

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