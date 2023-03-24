С 8 апреля власти Ростова ввели скоростное ограничение на двух улицах города. Так, до 40 километров в час нельзя будет разгоняться по бульвару Комарова на участке от Королева до Алой, а также в переулке Кривошлыковском от Упорного до Буйнакской.