Союз журналистов вступился за коллегу, получившую угрозы от персонала ДДТ Таганрога

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Напомним, накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что направил заявление в Генпрокуратуру из-за угроз таганрогской журналистке со стороны персонала Дворца детского творчества. Причиной этого стала аудиозапись угроз одной из чиновниц сотруднице СМИ.
В тот же день Союз журналистов России решил отстоять свою коллегу и обратился не только в прокуратуру, но также и в Следственный комитет из-за открытых угроз и неприкрытой агрессии, выражения которых подпадают под действие Уголовного Кодекса РФ и КоАП.
Донские журналисты попросили надзорные и контролирующие органы провести проверку и следить за ходом расследования скандального дела.
Напомним, сотрудница ДДТ не только угрожала журналистке расправой, но также оскорбила ее достоинство и личность с использованием нецензурной брани и неподтвержденных предположений о ее образе жизни и даже религиозных предпочтениях.