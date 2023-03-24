Союз журналистов вступился за коллегу, получившую угрозы от персонала ДДТ Таганрога

В тот же день Союз журналистов России решил отстоять свою коллегу и обратился не только в прокуратуру, но также и в Следственный комитет из-за открытых угроз и неприкрытой агрессии, выражения которых подпадают под действие Уголовного Кодекса РФ и КоАП.