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Союз журналистов вступился за коллегу, получившую угрозы от персонала ДДТ Таганрога

24 марта 2023, 07:51
Фото: Яндекс. Карты
Союз журналистов вступился за коллегу, получившую угрозы от персонала ДДТ Таганрога
Ростовское отделение Союза журналистов России обратились в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия сотрудницы Дворца детского творчества в Таганроге, сведения об этом появились на официальном портале Союза.

Напомним, накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что направил заявление в Генпрокуратуру из-за угроз таганрогской журналистке со стороны персонала Дворца детского творчества. Причиной этого стала аудиозапись угроз одной из чиновниц сотруднице СМИ.

Депутат обратился к Генпрокурору из-за угроз чиновницы журналистке из Таганрога
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В тот же день Союз журналистов России решил отстоять свою коллегу и обратился не только в прокуратуру, но также и в Следственный комитет из-за открытых угроз и неприкрытой агрессии, выражения которых подпадают под действие Уголовного Кодекса РФ и КоАП.

Донские журналисты попросили надзорные и контролирующие органы провести проверку и следить за ходом расследования скандального дела.

Напомним, сотрудница ДДТ не только угрожала журналистке расправой, но также оскорбила ее достоинство и личность с использованием нецензурной брани и неподтвержденных предположений о ее образе жизни и даже религиозных предпочтениях.

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