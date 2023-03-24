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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Спасатели достали пьяного из горящего камыша в Ростове

24 марта 2023, 12:10
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону
Пьяного мужчину пришлось доставать из горящего камыша спасателям в Ростове
В Ростове потушили горящий камыш рядом с крупным жилым комплексом, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Накануне вечером камыш загорелся рядом с жилищным комплексом «Красный Аксай». Огонь охватил порядка 40 квадратных метров земли. На место происшествия оперативно прибыли семь пожарных и две спецмашины.

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Помимо ликвидации огня, спасателям также пришлось вытаскивать из горящего камыша пьяного мужчину. Как он там оказался неизвестно. Однако уточняется, что сейчас он в порядке.

В этот же день грузовой автомобиль загорелся на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области. Огонь охватил моторный отсек. Благодаря внимательности водителя и оперативному приезду пожарных возгорание быстро устранили.

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