Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Накануне вечером камыш загорелся рядом с жилищным комплексом «Красный Аксай». Огонь охватил порядка 40 квадратных метров земли. На место происшествия оперативно прибыли семь пожарных и две спецмашины.
Помимо ликвидации огня, спасателям также пришлось вытаскивать из горящего камыша пьяного мужчину. Как он там оказался неизвестно. Однако уточняется, что сейчас он в порядке.
В этот же день грузовой автомобиль загорелся на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области. Огонь охватил моторный отсек. Благодаря внимательности водителя и оперативному приезду пожарных возгорание быстро устранили.