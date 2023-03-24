Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Днем 24 марта ДТП произошло в Ростове на проспекте Шолохова, 244. Водитель маршрутки №85, направлявшейся от ТЦ «Мега» к Главному автовокзалу, не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с автобусом №7, работающему по маршруту «Главный ЖД вокзал — улица Можайская».
Удар транспортных средств был настолько сильным. что у маршрутки отлетело лобовое стекло. На место происшествия оперативно выехали инспекторы ГИБДД и две скорые помощи. Медики госпитализировали четырех пассажиров. Степень тяжесть их состояния уточняется.
Правоохранители продолжают заниматься расследованием инцидента.
В этот же день в Ростове на улице Текучева также произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус №4 столкнулся с иномаркой. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.