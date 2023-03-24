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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки №85 и автобуса №7 в Ростове

24 марта 2023, 18:03
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло в Ростове 24 марта
В Ростове на проспекте Шолохова произошло ДТП с участием маршрутки №85 и автобуса №7, подробности инцидента рассказали в ГИБДД России по региону.

Днем 24 марта ДТП произошло в Ростове на проспекте Шолохова, 244. Водитель маршрутки №85, направлявшейся от ТЦ «Мега» к Главному автовокзалу, не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с автобусом №7, работающему по маршруту «Главный ЖД вокзал — улица Можайская».

Удар транспортных средств был настолько сильным. что у маршрутки отлетело лобовое стекло. На место происшествия оперативно выехали инспекторы ГИБДД и две скорые помощи. Медики госпитализировали четырех пассажиров. Степень тяжесть их состояния уточняется.

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Правоохранители продолжают заниматься расследованием инцидента.

В этот же день в Ростове на улице Текучева также произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус №4 столкнулся с иномаркой. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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