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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске

24 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
На качество воды в Каменск-Шахтинском жаловался весь город. А проблемы были обнаружены только в двух мониторинговых точках, сообщила RostovGazeta депутат Ирина Полякова.

После ряда жалоб от жителей Каменск-Шахтинского депутат задалась вопросом: «Должны ли жители платить за пахнущую рыбой, грязную воду из крана?».

И хотя на качество воды жаловался весь город, Роспотребнадзор выявил только две мониторинговые точки, где вода не соответствовала качеству. Претензию депутата приняли. Абонентам по тем адресам, где Роспотребнадзор увидел ненадлежащее качество воды, пообещали перерасчет оплаты за воду.

«Не могу сказать, что удовлетворена таким результатом. Как и все жители я включаю воду, и вижу, что она грязная. Даже кошку в ней купать страшно. Но пока бюрократический пул отработается, приедут с исследованиями в лучшем случае через день или через неделю», — отмечает Ирина Полякова.

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руководитель водоканала считает, что люди демонстрируют фейки.
Видео: ТГ канал overhear_vkamenske

Депутат уверена, что если бы проблем с водой не было, люди не стали бы жаловаться и показывать фото со странным цветом ресурса. Однако, по словам собеседницы, руководитель водоканала придерживается другого мнения. Он считает, что люди демонстрируют фейки.

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«Сейчас вода течет светлая. Но если ее набрать в прозрачную емкость, видны остатки и какие-то частицы. Никто такую воду пить не будет, — говорит депутат. — Но я не понимаю одно. В тариф на оплату ресурса включены ремонтные и содержательные моменты. Нам же заявляют, что у других вода хуже и, дескать, хватит раскачивать ситуацию. Абонентам рекомендуют не жаловаться, а устанавливать фильтры. Возникает другой вопрос. От чего должен уберечь фильтр? Что не так с этой водой?».

«От чего должен уберечь фильтр? Что не так с этой водой?», — спрашивает депутат
Видео: ТГ канал overhear_vkamenske

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Шахтерском микрорайоне Каменска-Шахтинского ввели режим повышенной готовности из-за опасной воды из-под крана с энтерококками.

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