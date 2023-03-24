«Сейчас вода течет светлая. Но если ее набрать в прозрачную емкость, видны остатки и какие-то частицы. Никто такую воду пить не будет, — говорит депутат. — Но я не понимаю одно. В тариф на оплату ресурса включены ремонтные и содержательные моменты. Нам же заявляют, что у других вода хуже и, дескать, хватит раскачивать ситуацию. Абонентам рекомендуют не жаловаться, а устанавливать фильтры. Возникает другой вопрос. От чего должен уберечь фильтр? Что не так с этой водой?».