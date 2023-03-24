Теплая и пасмурная погода ожидается в Ростове-на-Дону с 24 по 26 марта

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Согласно прогнозам, в пятницу, 24 марта, в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода с переменной облачностью и температурой до +20 градусов.
При этом в темное время суток в городе могут пройти дожди, также возможны небольшие геомагнитные бури. Синоптики предупреждают о высоких показателях солнечной активности, из-за которых днем УФ-индекс составит восемь баллов.
На выходных 25 и 26 марта также сохранится теплая облачная погода с температурой воздуха ночью +9, которая днем поднимется до +18 градусов. В отдельных районах возможны небольшие осадки.
Напомним, ранее жителей Ростовской области предупредили о мощных магнитных бурях 25 марта.