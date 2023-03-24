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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света 24 марта

24 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI
Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света 24 марта
Плановые отключения электроэнергии затронули множество домов и предприятий на различных улицах в Ростове-на-Дону в пятницу, 24 марта, сообщили в «Донэнерго».

Без света оказались дома и предприятия на следующих улицах: Верхненольная, 2-я линия, Мурлычева, Налбандяна, Каяни, Таганрогская, Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Гончарова, Можайская, 12 декабря, Физическая, Зимовниковский переулок, Кузнецкий переулок, Цокольный переулок, Мечникова, Ивановского и Стадионная.

Почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество
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Причиной отключения стали плановые работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей. Они продлятся в течение дня.

Читайте также о том, почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Электричество
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