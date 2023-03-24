Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Без света оказались дома и предприятия на следующих улицах: Верхненольная, 2-я линия, Мурлычева, Налбандяна, Каяни, Таганрогская, Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Гончарова, Можайская, 12 декабря, Физическая, Зимовниковский переулок, Кузнецкий переулок, Цокольный переулок, Мечникова, Ивановского и Стадионная.
Причиной отключения стали плановые работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей. Они продлятся в течение дня.
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