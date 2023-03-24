У границы Ростовской области может появиться особая экономическая зона

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В республике считают очень важным данное решение, так как будет сформирован «преференциальный режим для бизнеса», отметил чиновник на своей странице в социальных сетях.
«Бизнес получит льготы по налогу на прибыль, на имущество и транспорт, а также по земельному налогу по ставке 0%», — отметил министр.
Хоценко также рассказал, что ставка 0% распространится на НДС, акциз при ввозе оборудования, сырья, материалов, транспорта и некоторые другие категории. При этом ставка по страховым взносам для юрлиц составит 7,6%.
Эксперты считают, что данные меры смогут позитивно повлиять на экономику Донецкой Народной республики и благосостояние ее жителей. А также - привлечь в этот регион России инвесторов и капитал.
Ранее RostovGazeta писала, что российский премьер-министр Михаил Мишустин пообещал закончить строительство водовода из Ростовской области в ДНР к апрелю.