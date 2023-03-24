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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

У границы Ростовской области может появиться особая экономическая зона

24 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
У границы Ростовской области может появиться особая экономическая зона
Премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что принятие закона о свободной экономической зоне в ДНР даст возможность бизнесу Донбасса получить особые привилегии.

В республике считают очень важным данное решение, так как будет сформирован «преференциальный режим для бизнеса», отметил чиновник на своей странице в социальных сетях.

«Бизнес получит льготы по налогу на прибыль, на имущество и транспорт, а также по земельному налогу по ставке 0%», — отметил министр.

Водовод из Ростовской области в ДНР Мишустин обещает закончить уже через неделю
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Хоценко также рассказал, что ставка 0% распространится на НДС, акциз при ввозе оборудования, сырья, материалов, транспорта и некоторые другие категории. При этом ставка по страховым взносам для юрлиц составит 7,6%.

Эксперты считают, что данные меры смогут позитивно повлиять на экономику Донецкой Народной республики и благосостояние ее жителей. А также - привлечь в этот регион России инвесторов и капитал. 

Ранее RostovGazeta писала, что российский премьер-министр Михаил Мишустин пообещал закончить строительство водовода из Ростовской области в ДНР к апрелю.

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