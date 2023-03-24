Уверенный рост индекса деловой активности МСБ говорит об оживлении в экономике РФ

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Этому способствовало улучшение показателей компонент или их сохранение на высоком уровне. Несмотря на то, что компонента Продажи находится в зоне спада, её рост продолжается на протяжении четырёх месяцев подряд.
Компонента Кадры достигла максимума с лета 2021 года, компонента Кредиты обновила пиковые значения. Компонента Инвестиции не изменилась по сравнению с январём 2023 года, при этом остаётся в зоне роста. Вице-президент – заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов видит положительную динамику в деятельности МСБ.
«Деловая активность малого и среднего бизнеса в феврале усилила рост, продемонстрировав максимальные показатели с августа 2022 года. Это отражает оживление в экономике страны в целом и говорит о позитивных ожиданиях предпринимателей на ближайшее будущее. Именно оптимизм становится драйвером роста показателей Индекса RSBI, расширения бизнеса и устойчивого спроса на кредиты», - отметил Кирилл Тихонов.