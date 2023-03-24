Уверенный рост индекса деловой активности МСБ говорит об оживлении в экономике РФ

«Деловая активность малого и среднего бизнеса в феврале усилила рост, продемонстрировав максимальные показатели с августа 2022 года. Это отражает оживление в экономике страны в целом и говорит о позитивных ожиданиях предпринимателей на ближайшее будущее. Именно оптимизм становится драйвером роста показателей Индекса RSBI, расширения бизнеса и устойчивого спроса на кредиты», - отметил Кирилл Тихонов.