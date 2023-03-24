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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В ДДТ Таганрога заявили, что угрожавшая журналистке педагог якобы не работает там

24 марта 2023, 15:48
Фото: Яндекс. Карты
Дворец детского творчества в Таганроге
Педагог, угрожавшая расправой журналистке, не работает в Дворце детского творчества Таганрога уже два года, заверяет директор учреждения Людмила Турик.

Новый поворот произошел в скандале с угрозами в адрес журналистки из Таганрога. Она написала критическую статью о местном Дворце детского творчества. После этого она получила сообщения с оскорблениями и угрозами расправы от педагога учреждения. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция и Генпрокуратура.

Полиция проведет проверку из-за угроз таганрогской журналистке
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Однако директор Дворца творчества Людмила Турик заявила ТАСС, что педагог, угрожавшая журналистке, якобы не работает в учреждении уже два года. Женщина, с ее слов, трудится в одном из образовательных учреждений региона.

Напомним, журналист в своем материале изложила жалобы родителей на Дворец творчества. По их словам, директора учреждения Людмила Турик не дает педагогам ключи от кабинетов, а также не позволяет заниматься с детьми в выходные дни. После выхода критической заметки женщина, представившаяся педагогом ДДТ, стала угрожать автору расправой, оскорблять и ругаться матом.

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#Алина Заярная#Новости#Таганрог#Ростовская область
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