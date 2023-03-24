Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Новый поворот произошел в скандале с угрозами в адрес журналистки из Таганрога. Она написала критическую статью о местном Дворце детского творчества. После этого она получила сообщения с оскорблениями и угрозами расправы от педагога учреждения. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция и Генпрокуратура.
Однако директор Дворца творчества Людмила Турик заявила ТАСС, что педагог, угрожавшая журналистке, якобы не работает в учреждении уже два года. Женщина, с ее слов, трудится в одном из образовательных учреждений региона.
Напомним, журналист в своем материале изложила жалобы родителей на Дворец творчества. По их словам, директора учреждения Людмила Турик не дает педагогам ключи от кабинетов, а также не позволяет заниматься с детьми в выходные дни. После выхода критической заметки женщина, представившаяся педагогом ДДТ, стала угрожать автору расправой, оскорблять и ругаться матом.