Новый поворот произошел в скандале с угрозами в адрес журналистки из Таганрога. Она написала критическую статью о местном Дворце детского творчества. После этого она получила сообщения с оскорблениями и угрозами расправы от педагога учреждения. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция и Генпрокуратура.