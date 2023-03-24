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В Ростове на Дону остановили конкурс на проектирование моста через Темерник

24 марта 2023, 18:33
Фото: 1MI
В Ростове на Дону остановили конкурс на проектирование моста через Темерник
Из-за жалобы некоего частного лица, в Ростове остановили конкурс на проектирование моста через реку Темерник на улице Песчаной, сообщает издание «Город N».

Управление антимонопольной службы по Ростовской области рассматривает жалобу. Контракт на подготовку проектной документации и инженерных изысканий на сумму 10 миллионов рублей тремя днями ранее выиграл Азовский ООО «Автодоринжиниринг». Согласно контракту, подрядчик должен был закончить работы до 1 августа 2023 года.

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Мост через Темерник должен был стать дублером Текучевского и облегчить путь в центр города жителям жилого комплекса «Акварель». Строительство было заморожено девять лет назад после того, как потоки воды разрушили конус и земляное полотно в месте примыкания моста и дороги. Проект был отправлен на доработку.

Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что опасаются за состояние моста через реку Мертвый Донец из-за проезда многотонных фур.

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#Елена Янкевич#Городская среда#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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