В Ростове на Дону остановили конкурс на проектирование моста через Темерник

Мост через Темерник должен был стать дублером Текучевского и облегчить путь в центр города жителям жилого комплекса «Акварель». Строительство было заморожено девять лет назад после того, как потоки воды разрушили конус и земляное полотно в месте примыкания моста и дороги. Проект был отправлен на доработку.