В Ростове на Дону остановили конкурс на проектирование моста через Темерник

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Управление антимонопольной службы по Ростовской области рассматривает жалобу. Контракт на подготовку проектной документации и инженерных изысканий на сумму 10 миллионов рублей тремя днями ранее выиграл Азовский ООО «Автодоринжиниринг». Согласно контракту, подрядчик должен был закончить работы до 1 августа 2023 года.
Мост через Темерник должен был стать дублером Текучевского и облегчить путь в центр города жителям жилого комплекса «Акварель». Строительство было заморожено девять лет назад после того, как потоки воды разрушили конус и земляное полотно в месте примыкания моста и дороги. Проект был отправлен на доработку.
Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что опасаются за состояние моста через реку Мертвый Донец из-за проезда многотонных фур.