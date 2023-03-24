В Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления

Портал Rostov.Kp рассказал, что в четверг, 23 марта, на СЖМ неизвестный подросток напал на пятиклассника. Источник издания рассказал, что пятиклассник гулял на детской площадке на улице Добровольского, когда к нему подошел подросток. По предварительной информации, неизвестный требовал от школьника деньги, но мальчик отказался, и тогда хулиган выстрелил ему в спину из травматического оружия и сбежал.