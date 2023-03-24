В Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Портал Rostov.Kp рассказал, что в четверг, 23 марта, на СЖМ неизвестный подросток напал на пятиклассника. Источник издания рассказал, что пятиклассник гулял на детской площадке на улице Добровольского, когда к нему подошел подросток. По предварительной информации, неизвестный требовал от школьника деньги, но мальчик отказался, и тогда хулиган выстрелил ему в спину из травматического оружия и сбежал.
В больнице медики обработали ссадины на спине мальчика и привили ребенка от столбняка.
Издание запросило информацию об инциденте и поисках нападавшего в ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее в Ростовской области школьник ранил одноклассника в шею из винтовки.