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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления

24 марта 2023, 11:03
Фото: קובי אלמליח at Hebrew Wikipedia/cc0
В Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления
В Ростове неизвестный подросток открыл стрельбу после неудачной попытки ограбить пятиклассника на детской площадке, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Rostov.Kp рассказал, что в четверг, 23 марта, на СЖМ неизвестный подросток напал на пятиклассника. Источник издания рассказал, что пятиклассник гулял на детской площадке на улице Добровольского, когда к нему подошел подросток. По предварительной информации, неизвестный требовал от школьника деньги, но мальчик отказался, и тогда хулиган выстрелил ему в спину из травматического оружия и сбежал.

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В больнице медики обработали ссадины на спине мальчика и привили ребенка от столбняка.

Издание запросило информацию об инциденте и поисках нападавшего в ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в Ростовской области школьник ранил одноклассника в шею из винтовки.

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