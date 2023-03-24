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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

В Ростове в 20-й раз пройдет «Тотальный диктант» в апреле

24 марта 2023, 19:04
Фото: 1MI
В Ростове в 20-й раз пройдет «Тотальный диктант» в апреле
В Ростове 8 апреля в 14.00 мск пройдет юбилейный «Тотальный диктант», сообщили в городской администрации.

Текст для диктанта этого года подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Любой желающий может стать участником, независимо от возраста, пола, образования, профессии и семейного положения.

Для регистрации на мероприятии необходимо зайти на сайт городской администрации.

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Муниципальные библиотеки Ростова уже три года являются официальными партнерами проведения «Тотального диктанта», и в этом году они готовы принять участников на 12 площадках. Жители города смогут проверить свои знания русского языка и попробовать написать диктант без ошибок.

В феврале знания жителей Ростовской области о раке проверили онкологическим диктантом.

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