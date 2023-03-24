Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Текст для диктанта этого года подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Любой желающий может стать участником, независимо от возраста, пола, образования, профессии и семейного положения.
Для регистрации на мероприятии необходимо зайти на сайт городской администрации.
Муниципальные библиотеки Ростова уже три года являются официальными партнерами проведения «Тотального диктанта», и в этом году они готовы принять участников на 12 площадках. Жители города смогут проверить свои знания русского языка и попробовать написать диктант без ошибок.
В феврале знания жителей Ростовской области о раке проверили онкологическим диктантом.