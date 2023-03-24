Сообщается, что подростки переходили улицу Волжскую в районе дома №38/101 по «зебре», когда их сбил 58-летний водитель ЗАЗ Chance. В итоге пострадали трое детей — 14-летняя девочка, 12-летний и 11-летний мальчики, всем подросткам медики оказали необходимую помощь, одному из детей потребовалась госпитализация.