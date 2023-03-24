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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

В Ростове водитель сбил трех детей на пешеходном переходе

24 марта 2023, 08:08
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове водитель сбил трех детей на пешеходном переходе
В Ростове трое детей попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в темное время суток по пешеходному переходу, подробностями поделились сотрудники ГИБДД.

В четверг, 23 марта, около 20.00 мск в Ростове произошла авария с тремя несовершеннолетними.

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Сообщается, что подростки переходили улицу Волжскую в районе дома №38/101 по «зебре», когда их сбил 58-летний водитель ЗАЗ Chance. В итоге пострадали трое детей — 14-летняя девочка, 12-летний и 11-летний мальчики, всем подросткам медики оказали необходимую помощь, одному из детей потребовалась госпитализация.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Таганроге сбили двух детей.

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