Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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В четверг, 23 марта, около 20.00 мск в Ростове произошла авария с тремя несовершеннолетними.
Сообщается, что подростки переходили улицу Волжскую в районе дома №38/101 по «зебре», когда их сбил 58-летний водитель ЗАЗ Chance. В итоге пострадали трое детей — 14-летняя девочка, 12-летний и 11-летний мальчики, всем подросткам медики оказали необходимую помощь, одному из детей потребовалась госпитализация.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства и причины аварии.
Ранее в Таганроге сбили двух детей.