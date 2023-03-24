В Ростовской области с 1 апреля начнут ловить браконьеров и запретят моторные лодки

По итогам прошлогодней операции в регионе провели более девяти тысяч мероприятий, по результатам которых возбудили около 350 уголовных и 1,5 тысячи административных дел. Также у браконьеров изъяли более 30 тонн рыбы, свыше 14 тысяч орудий для вылова рыбы, а также 150 плавательных и транспортных средств. Общая сумма ущерба от деятельности браконьеров составила 12 миллионов рублей.