В Ростовской области с 1 апреля начнут ловить браконьеров и запретят моторные лодки

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Власти напомнили, что с 1 апреля по 31 мая в Ростовской области пройдет операция «Путина-2023», во время которой сотрудники надзорных органов будут контролировать соблюдение запретов на вылов рыбы и использование моторных плавсредств. Основной целью кампании называют предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота водных биологических ресурсов в период нереста рыб.
По итогам прошлогодней операции в регионе провели более девяти тысяч мероприятий, по результатам которых возбудили около 350 уголовных и 1,5 тысячи административных дел. Также у браконьеров изъяли более 30 тонн рыбы, свыше 14 тысяч орудий для вылова рыбы, а также 150 плавательных и транспортных средств. Общая сумма ущерба от деятельности браконьеров составила 12 миллионов рублей.
Ранее на побережье Таганрогского залива задержали фотографа-натуралиста с полным багажником пиленгаса.