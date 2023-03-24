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В Ростовской области с 1 апреля начнут ловить браконьеров и запретят моторные лодки

24 марта 2023, 06:49
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 апреля начнут ловить браконьеров и запретят моторные лодки

Операция "Путина-2023" начнется в Ростовской области с 1 апреля

В Ростовской области объявили о старте антибраконьерской компании «Путина-2023», во время которой сотрудники ведомств будут контролировать действие запрета на вылов рыбы и использование моторных лодок, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти напомнили, что с 1 апреля по 31 мая в Ростовской области пройдет операция «Путина-2023», во время которой сотрудники надзорных органов будут контролировать соблюдение запретов на вылов рыбы и использование моторных плавсредств. Основной целью кампании называют предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота водных биологических ресурсов в период нереста рыб.

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По итогам прошлогодней операции в регионе провели более девяти тысяч мероприятий, по результатам которых возбудили около 350 уголовных и 1,5 тысячи административных дел. Также у браконьеров изъяли более 30 тонн рыбы, свыше 14 тысяч орудий для вылова рыбы, а также 150 плавательных и транспортных средств. Общая сумма ущерба от деятельности браконьеров составила 12 миллионов рублей.

Ранее на побережье Таганрогского залива задержали фотографа-натуралиста с полным багажником пиленгаса.

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