В Ростовской области заменят более 660 лифтов к 2025 году

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Ростовской области в 2023 и 2024 годах проведут замену более 660 единиц лифтового оборудования.
Глава МинЖКХ Сергей Сизиков сообщил, что за последние восемь лет в рамках реализации программы капитального ремонта провели замену около 2,5 тысячи лифтов.
При этом работы по замене производят за счет ежемесячных платежей за капремонт с поддержкой областного бюджета. С начала реализации программы на эти цели при поддержке главы региона направили более 675 миллионов рублей.
«В текущем году объем поддержки составит порядка 282 миллионов рублей», — в заключение добавил Сергей Сизиков.
Ранее на капремонт горбольницы №7 в Ростове выделили более 180 миллионов рублей, работы будут включать в себя не только демонтаж изношенных конструкций, но также озеленение, замену лифтов и электрики.