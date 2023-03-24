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Published Сегодня, 09:59

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В Ростовской области заменят более 660 лифтов к 2025 году

24 марта 2023, 09:59
Фото: Ischa1/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области заменят более 660 лифтов к 2025 году
В Ростовской области власти объявили о планах заменить несколько сотен лифтов в ближайшие два года, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В Ростовской области в 2023 и 2024 годах проведут замену более 660 единиц лифтового оборудования.

Глава МинЖКХ Сергей Сизиков сообщил, что за последние восемь лет в рамках реализации программы капитального ремонта провели замену около 2,5 тысячи лифтов.

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При этом работы по замене производят за счет ежемесячных платежей за капремонт с поддержкой областного бюджета. С начала реализации программы на эти цели при поддержке главы региона направили более 675 миллионов рублей.

«В текущем году объем поддержки составит порядка 282 миллионов рублей», — в заключение добавил Сергей Сизиков.

Ранее на капремонт горбольницы №7 в Ростове выделили более 180 миллионов рублей, работы будут включать в себя не только демонтаж изношенных конструкций, но также озеленение, замену лифтов и электрики.

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