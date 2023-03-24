В Сочи зафиксировали землетрясение с магнитудой более трех баллов

Специалисты экстренных служб сообщают, что геологическое явление нисколько не повлияло на городскую инфраструктуру, никто из граждан не пострадал. По предварительной информации, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров под землей, интенсивность толчков оценили в два-три балла.