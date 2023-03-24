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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Сочи зафиксировали землетрясение с магнитудой 23 марта

24 марта 2023, 07:52
Фото: pxhere.com
В Сочи зафиксировали землетрясение с магнитудой более трех баллов
В Сочи в четверг, 23 марта, произошло землетрясение, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Портал РИА «Новости» рассказал, что, по данным МЧС Кубани, 23 марта в регионе произошло землетрясение с магнитудой 3,4 балла.

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Специалисты экстренных служб сообщают, что геологическое явление нисколько не повлияло на городскую инфраструктуру, никто из граждан не пострадал. По предварительной информации, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров под землей, интенсивность толчков оценили в два-три балла.

Все объекты инфраструктуры продолжили работу в обычном режиме, человеческих жертв на территории города нет.

Ранее ростовский ученый объяснил, почему дончане могут не бояться землетрясений.

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