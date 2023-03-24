В Сочи зафиксировали землетрясение с магнитудой более трех баллов

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Портал РИА «Новости» рассказал, что, по данным МЧС Кубани, 23 марта в регионе произошло землетрясение с магнитудой 3,4 балла.
Специалисты экстренных служб сообщают, что геологическое явление нисколько не повлияло на городскую инфраструктуру, никто из граждан не пострадал. По предварительной информации, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров под землей, интенсивность толчков оценили в два-три балла.
Все объекты инфраструктуры продолжили работу в обычном режиме, человеческих жертв на территории города нет.
Ранее ростовский ученый объяснил, почему дончане могут не бояться землетрясений.