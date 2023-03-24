В Таганроге водитель отправил в больницу двух 11-летних подростков

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В среду, 22 марта, в 17.30 мск в Таганроге на улице Александровской, 224 произошло ДТП с двумя несовершеннолетними пешеходами.
По предварительной информации, 47-летний водитель Kia Rio ехал по улице, когда перед ним на дорогу «выскочили» двое 11-летних пешеходов. Дети решили, что успеют перебежать дорогу вне установленного перехода, однако на проезжей части их сбил автомобиль.
В результате аварии оба пешехода получили травмы и отправились в больницу для оказания медпомощи. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.