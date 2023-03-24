В Таганроге водитель отправил в больницу двух 11-летних подростков

По предварительной информации, 47-летний водитель Kia Rio ехал по улице, когда перед ним на дорогу «выскочили» двое 11-летних пешеходов. Дети решили, что успеют перебежать дорогу вне установленного перехода, однако на проезжей части их сбил автомобиль.