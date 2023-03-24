В Таганроге выбрали новое место для размещения блошиного рынка

Сейчас власти рассматривают возможность переноса рынка на разделительную полосу в переулке Комсомольском, протяженность которой составляет 560 метров. Сити-менеджер Михаил Солоницин сказал, что перед переносом рынка здесь необходимо обустроить твердое покрытие — выложить дорожку, а также обустроить освещение, кронировать деревья и установить скамейки.