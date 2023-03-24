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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

В Таганроге выбрали новое место для размещения блошиного рынка

24 марта 2023, 05:04
Фото: pxhere.com
В Таганроге выбрали новое место для размещения блошиного рынка
В Таганроге собираются перенести блошиный рынок на новое место, об этом рассказал глава городской администрации Михаил Солоницин.

Портал «Таганрогская правда» объявил, что власти города планируют перенести знаменитый блошиный рынок, который в настоящий момент прилегает к Центральному рынку. Причина такого «переезда» — несоответствие условий размещение рынка действующим правилам благоустройства.

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Сейчас власти рассматривают возможность переноса рынка на разделительную полосу в переулке Комсомольском, протяженность которой составляет 560 метров. Сити-менеджер Михаил Солоницин сказал, что перед переносом рынка здесь необходимо обустроить твердое покрытие — выложить дорожку, а также обустроить освещение, кронировать деревья и установить скамейки.

Власти Таганрога считают, что блошиный рынок можно сделать изюминкой города, и если его облагородить — он может стать удобной площадкой для ведения торговли.

«На сегодняшний день уже определили предварительную стоимость проекта, скорректируем ее с учетом замечаний и планируем месяца через полтора начать работы», — добавил глава городской администрации.

Ранее ростовские барахольщики попросили власти оставить их в покое.

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