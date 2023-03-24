В Таганроге выбрали новое место для размещения блошиного рынка

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Портал «Таганрогская правда» объявил, что власти города планируют перенести знаменитый блошиный рынок, который в настоящий момент прилегает к Центральному рынку. Причина такого «переезда» — несоответствие условий размещение рынка действующим правилам благоустройства.
Сейчас власти рассматривают возможность переноса рынка на разделительную полосу в переулке Комсомольском, протяженность которой составляет 560 метров. Сити-менеджер Михаил Солоницин сказал, что перед переносом рынка здесь необходимо обустроить твердое покрытие — выложить дорожку, а также обустроить освещение, кронировать деревья и установить скамейки.
Власти Таганрога считают, что блошиный рынок можно сделать изюминкой города, и если его облагородить — он может стать удобной площадкой для ведения торговли.
«На сегодняшний день уже определили предварительную стоимость проекта, скорректируем ее с учетом замечаний и планируем месяца через полтора начать работы», — добавил глава городской администрации.
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