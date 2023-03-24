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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

В зоне СВО погиб 25-летний уроженец Ростовской области Александр Беланов

24 марта 2023, 09:53
Фото: Возрождение Российской Державы/vk.com
В зоне СВО погиб 25-летний уроженец Ростовской области Александр Беланов
В ходе спецоперации был убит военнослужащий из Ростовской области Александр Беланов, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Rostоv.ru объявил о гибели 25-летнего участника спецоперации Александра Беланова. Молодой человек был жителем Неклиновского района и отправился на передовую еще в начале спецоперации.

По предварительной информации, пока не получившей подтверждения в Минобороны РФ или официальных органах власти, мужчина был убит в столкновении с силами противника под Артемовском. Он был ранен и не смог оправиться от травм.

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Его похороны провели в селе Николаева 21 марта.

Напомним, данные пока не получили официального подтверждения, а потому информация будет уточняться.

Ранее военный госпиталь получил представление прокуратуры из-за жалоб участников СВО, не получивших компенсации.

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