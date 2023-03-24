В зоне СВО погиб 25-летний уроженец Ростовской области Александр Беланов

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Портал Rostоv.ru объявил о гибели 25-летнего участника спецоперации Александра Беланова. Молодой человек был жителем Неклиновского района и отправился на передовую еще в начале спецоперации.
По предварительной информации, пока не получившей подтверждения в Минобороны РФ или официальных органах власти, мужчина был убит в столкновении с силами противника под Артемовском. Он был ранен и не смог оправиться от травм.
Его похороны провели в селе Николаева 21 марта.
Напомним, данные пока не получили официального подтверждения, а потому информация будет уточняться.
Ранее военный госпиталь получил представление прокуратуры из-за жалоб участников СВО, не получивших компенсации.