Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Французская компания Adeo, владеющая брендом «Леруа Мерлен», решила продать все свои российские магазины строительных материалов местному менеджменту. Компания уточняется, что передача бизнеса поможет сохранить рабочие места 45 тысячам сотрудников.
Также в заявлении уточняется, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Этому предшествовало прекращение инвестиций в российский бизнес.
Теперь Adeo ожидает одобрения сделки органами власти в России.
Ранее сообщалось, что Carlsberg group хочет продать свое производство в Ростовской области к середине года