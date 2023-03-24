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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Владелец «Леруа Мерлен» решил продать магазины в Ростове

24 марта 2023, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
Владелец бренда «Леруа Мерлен» заявил о намерении продать свой магазин в Ростове
Французская компания Adeo, владеющая брендом «Леруа Мерлен», приняла решение продать свои магазины в Ростове и других городах России, сообщается на сайте организации.

Французская компания Adeo, владеющая брендом «Леруа Мерлен», решила продать все свои российские магазины строительных материалов местному менеджменту. Компания уточняется, что передача бизнеса поможет сохранить рабочие места 45 тысячам сотрудников.

Также в заявлении уточняется, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Этому предшествовало прекращение инвестиций в российский бизнес.

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Теперь Adeo ожидает одобрения сделки органами власти в России.

Ранее сообщалось, что Carlsberg group хочет продать свое производство в Ростовской области к середине года

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