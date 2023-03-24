Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Таганрогский водоканал через суд заставили заплатить компенсацию Марии Матушиной, матери сотрудницы, погибшей при аварии в Дмитриадовке в мае 2021 года. Напомним, тогда для проведения ремонта в канализационный коллектор спустились несколько сотрудников водоканала. Однако из-за утечки метана 12 человек отравились газом и погибли.
После трагедии семьям погибших пообещали выплатить по миллиону рублей. Однако делал это водоканал весьма неохотно. Матушиной, например, он заявил, что ее дочь давно жила со своей собственной семьей, поэтому деньги ее матери не положены. Тогда женщина обратилась в суд. Тот обязал водоканал Таганрога выплатить компенсацию, но сумму ее урезал до 500 тысяч рублей, уточняет Don Mash.
Напомним, расследованием гибели рабочих в Дмитриадовке занимался Центральный аппарат СКР. Дело было на личном контроле Александра Бастрыкина. Родственникам погибших тогда обещали помочь в организации похорон. Решение о выплате им компенсаций принимал губернатор Василий Голубев.