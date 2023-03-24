После трагедии семьям погибших пообещали выплатить по миллиону рублей. Однако делал это водоканал весьма неохотно. Матушиной, например, он заявил, что ее дочь давно жила со своей собственной семьей, поэтому деньги ее матери не положены. Тогда женщина обратилась в суд. Тот обязал водоканал Таганрога выплатить компенсацию, но сумму ее урезал до 500 тысяч рублей, уточняет Don Mash.