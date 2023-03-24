Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Вечером 24 марта ДТП произошло на улице Текучева, 149. Автобус №33, работающий на маршруте «Верхний Темерник — Главный ЖД вокзал», столкнулся с легковушкой Renault Logan. В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров. К счастью, никто из не пострадал. Повреждения получили лишь сами транспортные средства.
Сейчас правоохранители выясняют, что спровоцировало столкновение машин.
В этот же день ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на проспекте Шолохова. Водитель маршрутки №86 не выдержал безопасного расстояния и влетел в автобус. Травмы получили четыре человека, все они госпитализированы.