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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Второе за день ДТП с участием автобуса произошло в Ростове

24 марта 2023, 16:20
Фото: 1MI
ДТП с участием автобуса №33 произошло в Ростове на Текучева 24 марта
Автобус №33 столкнулся с иномаркой на улице Текучева в Ростове, сообщили в ГИБДД России по региону.

Вечером 24 марта ДТП произошло на улице Текучева, 149. Автобус №33, работающий на маршруте «Верхний Темерник — Главный ЖД вокзал», столкнулся с легковушкой Renault Logan. В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров. К счастью, никто из не пострадал. Повреждения получили лишь сами транспортные средства.

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Сейчас правоохранители выясняют, что спровоцировало столкновение машин.

В этот же день ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на проспекте Шолохова. Водитель маршрутки №86 не выдержал безопасного расстояния и влетел в автобус. Травмы получили четыре человека, все они госпитализированы.

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