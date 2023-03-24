Жители Аксайского и Азовского районов смогут через МФЦ контактировать с «ЭКОГРАД-Н»

«Для нас важно не просто создавать условия для раздельного сбора вторсырья, но и воспитывать в людях культуру осознанного потребления и ответственность в отношении к производимым ими отходам и их утилизации», – разъясняет специалист по связям с общественностью «ЭКОГРАД-Н» Тамара Глинчевская.