Жители Аксайского и Азовского районов смогут через МФЦ контактировать с «ЭКОГРАД-Н»

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В структуре регоператора «ЭКОГРАД-Н» с 1 апреля 2023 года произойдут перемены. Два обособленных подразделения по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые обслуживали потребителей Азовского и Аксайского районов, а также города Аксай, будут закрыты.
По словам директора компании Галины Картушиной, это обусловлено внутренней реорганизацией предприятия. И никак не отразится на качестве предоставления услуги.
«Повода для тревоги у наших абонентов, проживающих в этих районах нет, – поясняет Галина Картушина. – Наоборот, повысится доступность оформления документов, поскольку обратиться к региональному оператору можно будет через офисы МФЦ».
Теперь жителям удаленных поселков Азовского и Аксайского для оформления услуг по обращению с ТКО будет достаточно обратиться в любой офис МФЦ.
«Офисы МФЦ расположены в каждом крупном населенном пункте. В Аксайском районе их 12, а в Азовском – 22. Людям будет удобно решать вопросы, связанные с ТКО в одном месте, а не ходить по множеству организаций», – поясняет начальник абонентского отдела Эльвира Недвигина.
При желании, жители Азовского и Аксайского районов могут воспользоваться дополнительными способами связи – через портал ГИС ЖКХ и службы АО «Почта России».
Регоператор старается всегда быть на связи с потребителем. Работает телефон горячей линии, электронная почта, разработан сайт, на котором в любое время можно задать интересующий вопрос.
«Помимо указанных способов связи с нами можно связаться по телефонным номерам абонентских отделов или задать свой вопрос на наших страничках в соцсетях», – поясняет руководитель отдела по работе с клиентами. Все контакты можно найти на официальном сайте www.ekograd-n.ru
Все больше жителей Дона предпочитают удаленные способы связи с регоператором. Одним из самых популярных запросов в адрес «ЭКОГРАД-Н» является оформление на получение квитанций на оплату в электронном формате.
«Это очень удобно потребителям, поскольку все квитанции всегда находятся под рукой. Удобно и нам, ведь мы можем точно быть уверены в том, что платежный документ доставлен до абонента», – отмечает начальник абонентского отдела Эльвира Недвигина.
К тому же, по словам сотрудников «ЭКОГРАД-Н», электронные квитанции – это самый экологичный способ оплаты коммунальных услуг, так как электронная форма документов, позволяет сэкономить бумагу и сохранить больше деревьев от вырубки.
Одной из ключевых целей реформы в сфере обращения с ТКО, эксперты называют увеличение доли отходов, вовлеченных в сортировку и вторичную переработку.
Это важно потому, что выделение вторсырья из общего объема ТКО позволяет значительно сократить объемы отходов, поступающих на полигоны. А, значит, сохранить и запасы природных ресурсов, используя вторсырье для повторного производства. Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н», как никто другой, понимает важность развития этого направления в системе обращения с отходами.
«Ежегодно мы перевозим порядка 280 тонн отходов и первыми видим те колоссальные объемы, которые производятся на территории нашего донского края», – отмечает начальник отдела логистики Андрей Вышкворкин.
В зоне обслуживания регоператора наблюдается ежегодное увеличение количества контейнерных площадок. Дополнительно к бакам ТКО здесь устанавливаются контейнеры или сетки для раздельного сбора пластика.
Например, только с начала 2023 года в Новочеркасске количество баков для сбора пластика увеличено со ста до двухсот. Совместно с Администрацией города «ЭКОГРАД-Н» расставил дополнительные «желтые» баки на всех контейнерных площадках с твердым асфальтовым покрытием, необходимым для их эксплуатации.
Кроме участия в создании инфраструктуры раздельного сбора, «ЭКОГРАД-Н» следует и другой, не менее важной задаче — информированию конечного потребителя о важности раздельного сбора и правилах сбора вторсырья.
«К сожалению, несмотря на размещенную на контейнерах информацию, многие люди до сих пор путают желтые контейнеры для сбора пластика с обычными, для ТКО, и бросают в них все подряд, значительно снижая качество собираемого вторсырья», – сообщает Андрей Вышкворкин.
Еще одним направлением в работе регоператора с населением является постоянное экологическое просвещение и популяризация системы раздельного сбора мусора.
«Для нас важно не просто создавать условия для раздельного сбора вторсырья, но и воспитывать в людях культуру осознанного потребления и ответственность в отношении к производимым ими отходам и их утилизации», – разъясняет специалист по связям с общественностью «ЭКОГРАД-Н» Тамара Глинчевская.
Для этого регоператор практически еженедельно проводит акции раздельного сбора вторсырья, участвует в различных экологических мероприятиях, активно ведет свои группы в соцсетях и оказывает поддержку различным эко-направленным волонтерским движениям.
«Почему-то многие думают, что делом защиты и улучшения экологии родного края должен заниматься кто-то другой. Но по сути, каждому человеку нужно начать с себя. И если сознание старшего поколения трудно переломить, то детям это легче донести», – уверена Тамара Глинчевская.
Именно поэтому ООО «ЭКОГРАД-Н» активно поддерживает проведение эко-уроков в школах и детских садах. Такие уроки уже не первый год проводятся в Азове. Их цель — сформировать у ребят экологическое мышление и желание поддерживать инициативы, направленные на бережное отношение к природному наследию донского края.
«Благодаря таким урокам у детей, которые в будущем станут потребителями услуг отрасли обращения с ТКО, формируется ответственность к вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания. И именно с ними внедрение системы раздельного сбора мусора для дальнейшей его сортировки и переработки станет реально возможным и эффективным», – говорит Тамара Глинчевская.
Проведение таких уроков планируется региональным оператором во всех крупных городах зоны своего обслуживания. После согласований, в начале апреля стартуют эко-уроки в школах Новочеркасска. Их будут проводить волонтеры двух эко-направленных организаций города: БМУ ДО «Эколого-биологический центр» и некоммерческой волонтерской организации «ЭКО-ЛЮДИ».
«Мы благодарны нашим партнерам за поддержку в проведении эко-уроков, и надеемся на скором запуске подобных эко-просветительских занятий в городах Батайска и Аксая», – резюмирует Тамара Глинчевская.