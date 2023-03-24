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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Жители Аксайского и Азовского районов смогут через МФЦ контактировать с «ЭКОГРАД-Н»

24 марта 2023, 12:07
Фото: «ЭКОГРАД-Н»
Какие новые изменения произошли в структуре регионального оператора «ЭКОГРАД-Н»? Почему обслуживание потребителей услуг Азовского и Аксайского районов, а также города Аксая, перевели в офисы МФЦ? Об увеличении контейнеров для раздельного сбора мусора и о эко-просвещении – в материале RostovGazeta.

Удобное обслуживание

В структуре регоператора «ЭКОГРАД-Н» с 1 апреля 2023 года произойдут перемены. Два обособленных подразделения по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые обслуживали потребителей Азовского и Аксайского районов, а также города Аксай, будут закрыты.

По словам директора компании Галины Картушиной, это обусловлено внутренней реорганизацией предприятия. И никак не отразится на качестве предоставления услуги.

«Повода для тревоги у наших абонентов, проживающих в этих районах нет, – поясняет Галина Картушина.  – Наоборот, повысится доступность оформления документов, поскольку обратиться к региональному оператору можно будет через офисы МФЦ».

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

Теперь жителям удаленных поселков Азовского и Аксайского для оформления услуг по обращению с ТКО будет достаточно обратиться в любой офис МФЦ.

«Офисы МФЦ расположены в каждом крупном населенном пункте. В Аксайском районе их 12, а в Азовском – 22. Людям будет удобно решать вопросы, связанные с ТКО в одном месте, а не ходить по множеству организаций», – поясняет начальник абонентского отдела Эльвира Недвигина.

При желании, жители Азовского и Аксайского районов могут воспользоваться дополнительными способами связи – через портал ГИС ЖКХ и службы АО «Почта России».

Регоператор старается всегда быть на связи с потребителем. Работает телефон горячей линии, электронная почта, разработан сайт, на котором в любое время можно задать интересующий вопрос.

«Помимо указанных способов связи с нами можно связаться по телефонным номерам абонентских отделов или задать свой вопрос на наших страничках в соцсетях», – поясняет руководитель  отдела по работе с клиентами. Все контакты можно найти на официальном сайте www.ekograd-n.ru

Спасая деревья

Все больше жителей Дона предпочитают удаленные способы связи с регоператором. Одним из самых популярных запросов в адрес «ЭКОГРАД-Н» является оформление на получение квитанций на оплату в электронном формате.

«Это очень удобно потребителям, поскольку все квитанции всегда находятся  под рукой. Удобно и нам, ведь мы можем точно быть уверены в том, что платежный документ доставлен до абонента»,  – отмечает начальник абонентского отдела Эльвира Недвигина.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

К тому же, по словам сотрудников «ЭКОГРАД-Н», электронные квитанции – это самый экологичный способ оплаты коммунальных услуг, так как электронная форма документов, позволяет сэкономить бумагу и сохранить больше деревьев от вырубки.

С заботой о природных ресурсах

Одной из ключевых целей реформы в сфере обращения с ТКО, эксперты называют увеличение доли отходов, вовлеченных в сортировку и вторичную переработку.

Это важно потому, что выделение вторсырья из общего объема ТКО  позволяет значительно сократить объемы отходов, поступающих на полигоны. А, значит,  сохранить и запасы природных ресурсов, используя вторсырье для повторного производства. Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н», как никто другой, понимает важность развития этого направления в системе обращения с отходами.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

«Ежегодно мы перевозим порядка 280 тонн отходов и первыми видим те колоссальные объемы, которые производятся на территории нашего донского края», – отмечает начальник отдела логистики Андрей Вышкворкин.

В зоне обслуживания регоператора наблюдается ежегодное увеличение количества контейнерных площадок. Дополнительно к бакам ТКО здесь устанавливаются контейнеры или сетки для раздельного сбора пластика.

Например, только с начала 2023 года в Новочеркасске количество баков для сбора пластика увеличено со ста до двухсот. Совместно с Администрацией города «ЭКОГРАД-Н» расставил дополнительные «желтые» баки на всех контейнерных площадках с твердым асфальтовым покрытием, необходимым для их эксплуатации.

Кроме участия в создании инфраструктуры раздельного сбора, «ЭКОГРАД-Н» следует и другой, не менее важной задаче — информированию конечного потребителя о важности раздельного сбора и правилах сбора вторсырья.

«К сожалению, несмотря на размещенную на контейнерах информацию, многие люди до сих пор путают желтые контейнеры для сбора пластика с обычными, для ТКО, и бросают в них все подряд, значительно снижая качество собираемого вторсырья», – сообщает Андрей Вышкворкин.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

Развитие экологического мышления

Еще одним направлением в работе регоператора с населением является постоянное экологическое просвещение и популяризация системы раздельного сбора мусора.

«Для нас важно не просто создавать условия для раздельного сбора вторсырья, но и воспитывать в людях культуру осознанного потребления и ответственность в отношении к производимым ими отходам и их утилизации», – разъясняет специалист по связям с общественностью «ЭКОГРАД-Н» Тамара Глинчевская.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

Для этого регоператор практически еженедельно проводит акции раздельного сбора вторсырья, участвует в различных экологических мероприятиях, активно ведет свои группы в соцсетях и оказывает поддержку различным эко-направленным волонтерским движениям.

«Почему-то многие думают, что делом защиты и улучшения экологии родного края должен заниматься кто-то другой. Но по сути, каждому человеку нужно начать с себя. И если сознание старшего поколения трудно переломить, то детям это легче донести», – уверена Тамара Глинчевская.

Именно поэтому ООО «ЭКОГРАД-Н» активно поддерживает проведение эко-уроков в школах и детских садах. Такие уроки уже не первый год проводятся в Азове. Их цель — сформировать у ребят экологическое мышление и желание поддерживать инициативы, направленные на бережное отношение к природному наследию донского края.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

«Благодаря таким урокам у детей, которые в будущем станут потребителями услуг отрасли обращения с ТКО, формируется ответственность к  вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания. И именно с ними внедрение системы раздельного сбора мусора для дальнейшей его сортировки и переработки станет реально возможным и эффективным», – говорит Тамара Глинчевская.

Фото: «ЭКОГРАД-Н»

Проведение таких уроков планируется региональным оператором во всех крупных городах зоны своего обслуживания. После согласований, в начале апреля стартуют эко-уроки в школах Новочеркасска. Их будут проводить волонтеры двух эко-направленных организаций города: БМУ ДО «Эколого-биологический центр» и некоммерческой волонтерской организации «ЭКО-ЛЮДИ».

«Мы благодарны нашим партнерам за поддержку в проведении эко-уроков, и надеемся на скором запуске подобных эко-просветительских занятий в городах Батайска и Аксая»,  – резюмирует Тамара  Глинчевская.

#Елена Янкевич
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