Жители Ростовской области на час останутся без света 25 марта

В течение этого часа жителям Ростовской области, властям и представителям бизнеса предлагается погасить внешнюю подсветку зданий и инженерных сооружений, а также выключить свет в домах, электроприборы всего на один час. По мнению властей, участие в акции способно напомнить населению, насколько важно бережное отношение к природе и ее ресурсам.