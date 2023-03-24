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Жители Ростовской области на час останутся без света 25 марта

24 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI
Жители Ростовской области на час останутся без света 25 марта
В городах Ростовской области в субботу, 25 марта, пройдет экологическая акция «Сохраним природу Дона для будущих поколений!», об этом сообщили в городских администрациях региона.

Пресс-службы администраций донских городов объявили, что уже завтра, 25 марта, с 20.30 до 21.30 мск в Ростовской области пройдет экологическая акция, направленная на снижение антропогенного влияния на природу и экологию региона.

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В течение этого часа жителям Ростовской области, властям и представителям бизнеса предлагается погасить внешнюю подсветку зданий и инженерных сооружений, а также выключить свет в домах, электроприборы всего на один час. По мнению властей, участие в акции способно напомнить населению, насколько важно бережное отношение к природе и ее ресурсам.

Ранее эколог рассказал, почему ростовчанам запретили ловить рыбу.

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