Жители Ростовской области на час останутся без света 25 марта

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Пресс-службы администраций донских городов объявили, что уже завтра, 25 марта, с 20.30 до 21.30 мск в Ростовской области пройдет экологическая акция, направленная на снижение антропогенного влияния на природу и экологию региона.
В течение этого часа жителям Ростовской области, властям и представителям бизнеса предлагается погасить внешнюю подсветку зданий и инженерных сооружений, а также выключить свет в домах, электроприборы всего на один час. По мнению властей, участие в акции способно напомнить населению, насколько важно бережное отношение к природе и ее ресурсам.
Ранее эколог рассказал, почему ростовчанам запретили ловить рыбу.