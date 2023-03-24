Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В выходные дни, 25 марта, сельскохозяйственные ярмарки будут проведены в городах Волгодонск и Шахты.
Ярмарки будут проходить по следующим адресам:
• г. Волгодонск, ул. Ленина, 56, площадь Победы;
• г. Шахты, площадь Ленина, 1.
Покупателям предложат широкий ассортимент товаров, включая овощи, фрукты, мясо, колбасы, молочные продукты, рыбу, масло растительное, мед, мучные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и другие продукты. Планируемые цены будут ниже рыночных на 10-15%.
Подробную информацию о ярмарках можно получить у администрации Волгодонска по телефону 8 (863 92) 22-552 и у администрации Шахт по телефону 8 (863 62) 27-809.