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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле покупать продукты

24 марта 2023, 05:34
Фото: 1mi
В двух городах Ростовской области на предстоящих выходных проведут сельскохозяйственные ярмарки с ценами на продукты ниже рыночных, сообщили в правительстве региона.

В выходные дни, 25 марта, сельскохозяйственные ярмарки будут проведены в городах Волгодонск и Шахты.

Ярмарки будут проходить по следующим адресам:

• г. Волгодонск, ул. Ленина, 56, площадь Победы;

• г. Шахты, площадь Ленина, 1.

Покупателям предложат широкий ассортимент товаров, включая овощи, фрукты, мясо, колбасы, молочные продукты, рыбу, масло растительное, мед, мучные и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и другие продукты. Планируемые цены будут ниже рыночных на 10-15%.

Почему дорожают продукты в России и как решают эту проблему покупатели
Узнать подробнее

Подробную информацию о ярмарках можно получить у администрации Волгодонска по телефону 8 (863 92) 22-552 и у администрации Шахт по телефону 8 (863 62) 27-809.

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