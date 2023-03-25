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Published Сегодня, 09:20

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«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта

25 марта 2023, 09:20
Фото: 1MI
Жители Ростовской области рассказали, что за хлопки они слышали ночью 25 марта

Жители Ростовской области рассказали, что за хлопки они слышали ночью 25 марта

Жители Ростовской области рассказывают о том, что за хлопки они услышали ночью 25 марта, об этом они делятся в соцсетях.

Жители ряда городов Ростовской области сообщили о хлопках, которые они услышали в ночь на 25 марта. Звуки, похожие на взрывы, прогремели в Ростове -на-Дону и его окрестностях в Шахтах, Новошахтинске, Красном Сулине и других городах. Обсуждения инцидента развернулись в социальных сетях.

«Опять наверно беспилотник какой-то залетел. Радует то, что под Ростовом явно одна из лучших систем ПВО, потому что здесь штаб ЮФО находится», - сообщил один из местных жителей.

При этом многие жители региона пишут о том, что звук был очень громкий. Громче всего его слышали жители города Шахты.

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«В Шахтах аж подлетела в кровати», - сообщает местная жительница.

«В Шахтах слышно было, что на улицу выскочили», - делится впечатлениями еще одна жительница города.

Официальных комментариев об инциденте не поступало, информация уточняется.

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