«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта

Жители ряда городов Ростовской области сообщили о хлопках, которые они услышали в ночь на 25 марта. Звуки, похожие на взрывы, прогремели в Ростове -на-Дону и его окрестностях в Шахтах, Новошахтинске, Красном Сулине и других городах. Обсуждения инцидента развернулись в социальных сетях.