«Аж подлетела в кровати»: жители Ростовской области рассказали о хлопках 25 марта

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Жители ряда городов Ростовской области сообщили о хлопках, которые они услышали в ночь на 25 марта. Звуки, похожие на взрывы, прогремели в Ростове -на-Дону и его окрестностях в Шахтах, Новошахтинске, Красном Сулине и других городах. Обсуждения инцидента развернулись в социальных сетях.
«Опять наверно беспилотник какой-то залетел. Радует то, что под Ростовом явно одна из лучших систем ПВО, потому что здесь штаб ЮФО находится», - сообщил один из местных жителей.
При этом многие жители региона пишут о том, что звук был очень громкий. Громче всего его слышали жители города Шахты.
«В Шахтах аж подлетела в кровати», - сообщает местная жительница.
«В Шахтах слышно было, что на улицу выскочили», - делится впечатлениями еще одна жительница города.
Официальных комментариев об инциденте не поступало, информация уточняется.