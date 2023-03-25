Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Уже 65 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, среди пациентов 27 детей в возрасте до 14 лет.
Большинство случаев зафиксированы в городах Ростов-на-Дону, Шахты, Таганроге, Батайске, Новошахтинске, а также в районах Неклиновском, Кагальницком, Куйбышевском и Сальском.
Управление поручило ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» провести исследования клещей на наличие различных патогенов. Для уменьшения числа клещей на открытых территориях начались противоклещевые обработки эпидемиологически значимых участков.
Важнейшим методом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение укусов клещей.
Ранее зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ.