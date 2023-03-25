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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

Для тушения горящего склада с целлюлозой в Аксае увеличили группировку пожарных

25 марта 2023, 09:51. Обновлено в 09:53
Фото: МЧС России
Для тушения горящего склада с целлюлозой в Аксае увеличили группировку пожарных
Число пожарных, которых привлекли для тушения пожара на металлическом складе целлюлозной продукции в Аксае, увеличили до 52, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее стало известно, что в Аксае пожар на складе целлюлозной продукции тушат 40 человек, задействовано 13 единиц техники.

Кроме того, увеличили количество техники, привлеченной для тушения возгорания - до 18 единиц.

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Площадь пожара, по последним данным, составляла 1200 квадратных метров. Со склада пламя перекинулось на соседний ангар. Дым от пожара виден на большом расстоянии от возгорания. С двух до трех увеличился ранг сложности пожара.

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