Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Ранее стало известно, что в Аксае пожар на складе целлюлозной продукции тушат 40 человек, задействовано 13 единиц техники.
Кроме того, увеличили количество техники, привлеченной для тушения возгорания - до 18 единиц.
Площадь пожара, по последним данным, составляла 1200 квадратных метров. Со склада пламя перекинулось на соседний ангар. Дым от пожара виден на большом расстоянии от возгорания. С двух до трех увеличился ранг сложности пожара.