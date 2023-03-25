Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Пожар на территории складского комплекса на Новочеркасском шоссе начался утром в субботу. Огонь успел перекинуться на соседнее строение, а возгоранию присвоили третий ранг сложности.
Всего к ликвидации пожара привлекли более 50 человек, также задействовали пожарный поезд из Батайска. Теперь стало известно о локализации крупного возгорания.
О пострадавших и причинах пожара информации не поступало. УМЧС опубликовало несколько видео с места происшествия.
Рядом с комплексом расположен отель, его удалось защитить от огня.