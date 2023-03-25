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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Крупный пожар на складе с целлюлозой локализовали в Ростовской области

25 марта 2023, 10:50
Фото: 1mi
В Аксае на площади 1,2 тысячи квадратных метров локализовали возгорание на складе с целлюлозной продукцией, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар на территории складского комплекса на Новочеркасском шоссе начался утром в субботу. Огонь успел перекинуться на соседнее строение, а возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Видео: МЧС РФ

Всего к ликвидации пожара привлекли более 50 человек, также задействовали пожарный поезд из Батайска. Теперь стало известно о локализации крупного возгорания.

О пострадавших и причинах пожара информации не поступало. УМЧС опубликовало несколько видео с места происшествия.

Видео: Видео - МЧС РФ

Рядом с комплексом расположен отель, его удалось защитить от огня.

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