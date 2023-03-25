Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сообщается, что металлический склад, где произошло возгорание, находится на Новочеркасском шоссе. На данный момент известно, что по состоянию на 10.32 пожару присвоен второй ранг сложности.
В тушении пожара задействованы 40 человек, а также 13 единиц техники.
Площадь пожара превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, что при пожаре в Азовском районе Ростовской области погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло на площади свыше 150 квадратных метров. На то, чтобы потушить пожар, ушло более часа.