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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Крупный склад с целлюлозой горит рядом с Ростовом

25 марта 2023, 08:38. Обновлено в 09:13
Фото: 1MI
Пожару на складе с целлюлозой в Аксае присвоили второй ранг сложности

Пожару на складе с целлюлозой в Аксае присвоили второй ранг сложности

В Аксае 25 марта загорелся склад с целлюлозной продукцией, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Сообщается, что металлический склад, где произошло возгорание, находится на Новочеркасском шоссе. На данный момент известно, что по состоянию на 10.32 пожару присвоен второй ранг сложности.

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В тушении пожара задействованы 40 человек, а также 13 единиц техники.

Площадь пожара превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее стало известно, что при пожаре в Азовском районе Ростовской области погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло на площади свыше 150 квадратных метров. На то, чтобы потушить пожар, ушло более часа.

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