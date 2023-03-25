В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидаются отключения электричества на ряде улиц. В понедельник, 27 марта, света не будет на Варфоломеева, переулке Газетном, проспекте Ворошиловском, улицах Малюгиной, Дундича, Конституционной, 20-лет Октября, Кемеровской и Карбышева.