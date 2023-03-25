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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 27 и по 31 марта

25 марта 2023, 05:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 27 марта по 2 февраля, будут отключать электричество на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидаются отключения электричества на ряде улиц. В понедельник, 27 марта, света не будет на Варфоломеева, переулке Газетном, проспекте Ворошиловском, улицах Малюгиной, Дундича, Конституционной, 20-лет Октября, Кемеровской и Карбышева.

Во вторник, 28 марта, отключения электричества затронут улицу Кременчугская, переулок Беломорский, переулок Днепровский, улицы Белорусская, Цеховая, Добролюбова, Писарева, Ченцова, 2-й линии и Верхненольной.

Ростовчанам продолжают отключать электричество на этой неделе
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В среду, 29 марта, света не будет на улицах 30-летия Октября, Задонской, Пескова, Учебной, Совхозной, 21-й линии и 23-й линии, а также на улице Мясникова.

В четверг, 30 марта, отключения электричества затронут улицы Каширская, 2-й Краснодарской, Заводской, 2-й Заводской, 2-й Кирпичный, 3-й Литературной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Самобытных.

Наконец, в пятницу, 31 марта, отключения электричества коснутся улиц Кумженская, Береговая, 2-я и 4-я Причальные и 5-я Причальная.

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