Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
На видео можно увидеть, как в районе Новочеркасского шоссе поднимается большой столб дыма.
На еще одном видео показано, как пожарные пытаются погасить пламя. Вокруг места возгорания много строительных материалов, деревянных поддонов.
Также стало известно, что первоначально пожару был присвоен второй ранг сложности. Однако затем его подняли до третьего. Площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Причем пламя перекинулось на соседний ангар.
Напомним, днем, 25 марта, стало известно о пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Аксае. В борьбе с огнем были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.