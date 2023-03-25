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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае

25 марта 2023, 09:44. Обновлено в 09:46
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае
Ролик, на котором видно, как полыхает металлический склад с целлюлозной продукцией в Аксае 25 марта, а пожарные пытаются справиться с пламенем, обнародовали в ГУ МЧС по Ростовской области

На видео можно увидеть, как в районе Новочеркасского шоссе поднимается большой столб дыма.

На еще одном видео показано, как пожарные пытаются погасить пламя. Вокруг места возгорания много строительных материалов, деревянных поддонов.

Пожар на складе с целлюлозой в Аксае перекинулся на соседний ангар
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Также стало известно, что первоначально пожару был присвоен второй ранг сложности. Однако затем его подняли до третьего. Площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Причем пламя перекинулось на соседний ангар.

Напомним, днем, 25 марта, стало известно о пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Аксае. В борьбе с огнем были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.

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