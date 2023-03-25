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Published Сегодня, 07:49

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Названы города Ростовской области, в которых 25 марта слышали звуки, похожие на взрыв

25 марта 2023, 07:49
Фото: 1MI
Названы города Ростовской области, в которых 25 марта слышали звуки, похожие на взрыв
Жители Ростова и ряда других населённых пунктов Ростовской области услышали звуки хлопков в ночь на 25 марта, об этом они сообщили в соцсетях.

Так, звуки хлопков слышны были в Северном и Западном жилых массивах в Ростове, также об этом сообщают жители Военведа и Стройгородка, в хуторах Ленинакан, Ленинаван и Красный Крым. Кроме того, об инциденте заявили жители Новошахтинска, Шахт и Красного Сулина.

«В Верхнетемерницком тоже было хорошо слышно», - пишет местная жительница.

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«Был оглушительный взрыв. Очень громко (Новошахтинск)», - сообщает пользователь соцсетей.

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Некоторые жители Ростовской области сообщают о произошедшем очень эмоционально.

«В Шахтах аж подлетела в кровати», - пишет женщина.

Напомним, в ГУ МЧС по Ростовской области на запрос журналистов с просьбой прокомментировать сообщения жителей регионах о хлопках ночью 25 марта ответили, что у них нет информации. О самих хлопках жители региона стали сообщать около 00.50 мск. 

Официальной информации о природе хлопков не поступало, она уточняется.

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