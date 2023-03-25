Так, звуки хлопков слышны были в Северном и Западном жилых массивах в Ростове, также об этом сообщают жители Военведа и Стройгородка, в хуторах Ленинакан, Ленинаван и Красный Крым. Кроме того, об инциденте заявили жители Новошахтинска, Шахт и Красного Сулина.