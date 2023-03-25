Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:55
Так, звуки хлопков слышны были в Северном и Западном жилых массивах в Ростове, также об этом сообщают жители Военведа и Стройгородка, в хуторах Ленинакан, Ленинаван и Красный Крым. Кроме того, об инциденте заявили жители Новошахтинска, Шахт и Красного Сулина.
«В Верхнетемерницком тоже было хорошо слышно», - пишет местная жительница.
«Был оглушительный взрыв. Очень громко (Новошахтинск)», - сообщает пользователь соцсетей.
Некоторые жители Ростовской области сообщают о произошедшем очень эмоционально.
«В Шахтах аж подлетела в кровати», - пишет женщина.
Напомним, в ГУ МЧС по Ростовской области на запрос журналистов с просьбой прокомментировать сообщения жителей регионах о хлопках ночью 25 марта ответили, что у них нет информации. О самих хлопках жители региона стали сообщать около 00.50 мск.
Официальной информации о природе хлопков не поступало, она уточняется.