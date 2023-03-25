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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Не хотят рожать: в школах Ростовской области будут изучать семьеведение

25 марта 2023, 05:15
Фото: 1MI
В школах Ростовской области появится новый предмет семьеведение

В школах Ростовской области появится новый предмет семьеведение

В общеобразовательных учреждениях Ростовской области, как и по всей России, планируется изучение нового предмета. Для учащихся школ, ПТУ, колледжей и техникумов создали учебник, в котором рассказывается, как строить здоровые отношения в семье.

О разработке учебного пособия рассказали в российском Институте изучения детства, семьи и воспитания. Как утверждают специалисты, изучение этого предмета будет укреплять семейные ценности среди молодого поколения, а также разрабатывать модель поведения между детьми и родителями, пишут РИА «Новости».

Также сообщается о большом кризисе института семьи среди подростков: они не хотят вступать в брак, как это было раньше, и заводить детей, что может быть огромной проблемой для государства и демографии страны. Учебник по семьеведению станет одним из инструментов реализации программы воспитания.

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Пока сроков введения семьеведения в школьную программу не раскрывают. 

Ранее RostovGazeta писала, что в школах Ростовской области собираются ввести предмет - историю Донского края

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