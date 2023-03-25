Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
О разработке учебного пособия рассказали в российском Институте изучения детства, семьи и воспитания. Как утверждают специалисты, изучение этого предмета будет укреплять семейные ценности среди молодого поколения, а также разрабатывать модель поведения между детьми и родителями, пишут РИА «Новости».
Также сообщается о большом кризисе института семьи среди подростков: они не хотят вступать в брак, как это было раньше, и заводить детей, что может быть огромной проблемой для государства и демографии страны. Учебник по семьеведению станет одним из инструментов реализации программы воспитания.
Пока сроков введения семьеведения в школьную программу не раскрывают.
Ранее RostovGazeta писала, что в школах Ростовской области собираются ввести предмет - историю Донского края