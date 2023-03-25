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Новочеркасское шоссе перекрыли из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае

25 марта 2023, 10:50. Обновлено в 10:52
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Новочеркасское шоссе перекрыли из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае 25 марта

Новочеркасское шоссе перекрыли из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае 25 марта

Рядом с Ростовом-на-Дону из-за горящего склада с целлюлозной продукцией в городе Аксае перекрыли проезд по Новочеркасскому шоссе, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, что пожар на складе с целлюлозой в Аксае начался около 10.00 мск 25 марта. К 13.05 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади более 1200 квадратных метров. Огонь перекинулся на стоящий неподалеку ангар. Пожару присвоили сначала второй ранг сложности, а затем его повысили до третьего.

В региональном ГИБДД сообщили, что в связи с пожаром в Аксайском районе Ростовской области 25 марта было перекрыто движение на участке автодороги Новочеркасское шоссе, в районе дома 2. «Госавтоинспекция региона рекомендует объезжать данный участок по автодороге М-4 „Дон“», — сказано в сообщении.

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Ранее для тушения склада из Батайска в Аксай направили пожарный поезд МЧС России. Группировка пожарных была увеличена до 79 человек и 41 единицы техники.

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#Елена Янкевич#Пожар#Ростовская область#Аксай#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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