Напомним, что пожар на складе с целлюлозой в Аксае начался около 10.00 мск 25 марта. К 13.05 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади более 1200 квадратных метров. Огонь перекинулся на стоящий неподалеку ангар. Пожару присвоили сначала второй ранг сложности, а затем его повысили до третьего.