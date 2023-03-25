Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Напомним, что пожар на складе с целлюлозой в Аксае начался около 10.00 мск 25 марта. К 13.05 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади более 1200 квадратных метров. Огонь перекинулся на стоящий неподалеку ангар. Пожару присвоили сначала второй ранг сложности, а затем его повысили до третьего.
В региональном ГИБДД сообщили, что в связи с пожаром в Аксайском районе Ростовской области 25 марта было перекрыто движение на участке автодороги Новочеркасское шоссе, в районе дома 2. «Госавтоинспекция региона рекомендует объезжать данный участок по автодороге М-4 „Дон“», — сказано в сообщении.
Ранее для тушения склада из Батайска в Аксай направили пожарный поезд МЧС России. Группировка пожарных была увеличена до 79 человек и 41 единицы техники.